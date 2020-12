Homem do continente inventa quarentena para justificar estadia ilegal

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Um cidadão chinês do continente inventou uma história de uma quarentena fictícia para tentar justificar a estadia ilegal no território à polícia. De acordo com as autoridades, o indivíduo procurava recuperar 200 mil dólares de Hong Kong que tinha perdido a jogar nos casinos.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

No passado dia 7 de Dezembro, a Polícia Judiciaria (PJ) recebeu um caso transferido da Polícia de Segurança Pública (PSP) acerca de um homem de 37 anos, da China continental e trabalhador da construção, que alegou ter sido vítima de uma burla de valor consideravelmente elevado. O homem contou que foi abordado por quatro indivíduos na zona das Portas do Cerco que alegaram que tinha a temperatura elevada e que por isso teria de ser imediatamente sujeito a isolamento em quarentena.

Neste processo, o homem alegou ter sido roubado, tendo perdido 200 mil dólares de Hong Kong que trazia consigo, para além de outros objectos pessoais valiosos. O homem disse depois que, devido a ter feito esse isolamento forçado, acabou por exceder o seu prazo de permanência no território, resolvendo pedir ajuda às autoridades.

Depois de investigado o caso, as autoridades, com a ajuda do sistema de vigilância ‘Olhos no Céu’, descobriram que afinal o homem tinha estado sozinho no hotel-casino Grand Lisboa na tarde do dia 7 de Dezembro e que tinha perdido 200 mil dólares de Hong Kong no jogo. Como queria tentar recuperar o dinheiro em Macau, decidiu inventar a história para justificar a estadia ilegal. O caso foi entregue ao Ministério Público no dia 9 de Dezembro.

Mulher alega ter sido violada pelo namorado e o seu melhor amigo

Uma mulher, residente de Macau, fez queixa às autoridades alegando ter sido violada há quatro anos por um homem da mesma idade, o melhor amigo do seu namorado na altura. O homem, procurado pela polícia durante quatro anos, foi finalmente interceptado quando se preparava para deixar o território através da fronteira das Portas do Cerco.

Segundo as autoridades, o primeiro crime terá acontecido quando a vítima tinha apenas 15 anos e depois de ter sido convidada para a casa do seu namorado. Posteriormente, segundo a mulher, foi drogada e desmaiou antes de ter sido violada pelo namorado e o melhor amigo deste.

Uma segunda violação terá acontecido mais tarde num trilho em Coloane. Depois da melhor amiga da vítima ter denunciado o sucedido, a polícia prendeu o namorado da vítima e descobriu o paradeiro do outro homem, que acabou por ser encontrado à noite no início do mês.

O homem negou o crime, mas o caso foi presente ao Ministério Público com a acusação de violação.