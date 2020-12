Doclisboa regressa a Macau entre os dias 16 e 19 de Dezembro

A VIII edição da Extensão a Macau do Doclisboa vai acontecer este ano entre os dias 16 e 19 de Dezembro, informou o Instituto Português do Oriente (IPOR), que organiza a iniciativa. Durante os quatro dias, serão exibidas cinco obras de realizadores portugueses e duas de realizadores estrangeiros apresentadas no festival de Lisboa. Além disso, há ainda outras três produções, duas no âmbito da colaboração com a Creative Macau e outra no âmbito da colaboração com o Festival Literário Rota das Letras.

No dia 16, será mostrado o filme “A Lily Ainda por Desabrochar”, da realizadora Lei Cheok Mei, vencedora na secção Local View Power do Festival Internacional de Cinema e Prémios em Macau, em 2018, e nomeada para o prémio Melhor Documentário no concurso Golden Harvest Awards for Outstanding Short Films no ano de 2019. Serão ainda exibidos “Grandma’s Dangerous Project”, de Peeko Wong, e “The Lighthouse”, de Jay Pui Weng Lei.

“Três Perdidos Fazem um Encontrado”, de Atsushi Kuwayama, vencedor do Prémio Escolas e o Prémio ETIC- melhor da competição portuguesa da Secção de Competição Portuguesa do Doclisboa, é exibido no dia 18 de Dezembro. Ainda no dia 18 é exibido “Rio Torto”, de Mário Veloso, vencedor do Prémio Fernando Lopes, o Prémio Midas- primeiro filme português e o Prémio Pedro Fortes da Secção Verdes Anos do Doclisboa. Por fim, no dia 19, será mostrado “Zé Pedro Rock’n’Roll”, de Diogo Varela Silva, vencedor do Prémio Público da Heart Beat do Doclisboa.

A chegada do festival de cinema de Lisboa a Macau tem o patrocínio do IPOR e, segundo a organização, tem como objectivo “primeiro proporcionar ao público um conhecimento sobre as propostas e as linguagens que marcam o cinema documental contemporâneo, em Portugal e em Macau, colocando, deste modo, em diálogo expressões artísticas oriundas destes dois contextos”. As sessões têm entrada livre e começam às 19 horas, no auditório Dr. Stanley Ho, no Consulado-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong.