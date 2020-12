Dat Trio esgota bilhetes e leva concerto às redes sociais

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

A banda Dat Trio vai apresentar este domingo “This is not a Christmas concert”, um concerto em parceria com o Stardust Studio onde serão apresentadas covers com 13 temas de estilos musicais variados, incluindo música pop e jazz. Os bilhetes já se encontram esgotados, mas o evento será transmitido em directo pelo Facebook. Ao PONTO FINAL, o trio constituído por Rita (voz), François (guitarra e percussão) e Iat (baixo) afirmou que promete tentar trazer “uma certa luz às pessoas que se calhar no sítio em que vivem não podem assistir a concertos”.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

“Este concerto foi uma ideia que surgiu na luz daquilo que nos fizemos na Livraria Portuguesa no Verão. Nós queremos continuar a fazer estes concertos de jazz para juntar as pessoas e também para promover certos negócios onde normalmente não se fazem concertos”, começou por dizer Rita Cerqueira Portela ao PONTO FINAL.

A vocalista dos Dat Trio disse que o conceito de se fazer eventos de música em espaços sem palcos definidos, tipicamente mais de comercio, já é algo bastante comum noutros sítios. “Nós demos um concerto na Livraria Portuguesa e eles foram muito simpáticos em ceder-nos o espaço, e ficámos felizes por saber que acabámos por criar um precedente de se fazer mais concertos na livraria”, disse.

A cantora acrescenta que a banda tem o desejo de continuar a fazer projectos desta natureza no território, dando como exemplo o evento da Livraria Portuguesa. “Só o facto de eles terem continuado a fazer mais um concerto depois do nosso, com outra banda, considero já muito bom”, assinala.

Desta vez, o concerto vai ser no dia 13 de Dezembro, às 16h00, num estúdio de moda e design, onde vai haver uma parceria que surgiu devido à proprietária ser amiga da banda. “Nós fomos falar com ela porque queríamos fazer um concerto agora para o Natal”, explica Rita Portela, assinalando que é típico da banda fazerem os seus concertos ao vivo, através do Facebook, para poderem dar a oportunidade de assistir aos familiares e amigos que não vivem em Macau. “Tendo em conta a situação mundial e as pessoas estarem todas fechadas em casa, nós gostávamos de poder dar uma certa luz a essas pessoas que se calhar no sítio onde vivem não podem assistir a concertos”, apontou. A vocalista refere também que, além disso, pretende criar um exemplo que permita promover negócios locais, onde não é normal haver concertos, promovendo também os artistas locais. “Foi com esse fim que nós contactámos a Jovinia, do Stardust Studio, para fazermos este concerto”, prosseguiu.

Em relação à organização do concerto nesta data específica, a vocalista conta que a banda já está a planear isto desde Agosto, tendo optado por esperar que a temperatura baixasse um bocado. “Planeámos fazê-lo quando as temperaturas estivessem boas para se estar no terraço, relaxando a assistir a um concerto. E como entre Setembro e Novembro os músicos estão normalmente muito ocupados com os festivais todos que existem nessa altura, e com a Lusofonia, nós acabámos por ter de adiar este concerto para agora. Temos tido sorte porque, apesar de tudo, em termos de música, a coisa tem estado bastante activa”, reitera.

Os Dat Trio são uma banda recente que se juntou em 2019 e surgiu de uma oportunidade de se candidatarem à edição de 2019 do Hush. “Eu e o François Girouard já tocávamos juntos como um duo e acabámos por mais tarde chamar um baixista e optámos pelo Iat. O Iat é chinês de Macau, o François é canadiano e eu sou portuguesa, por isso temos América, Europa e Ásia na banda, e isso traz uma diversidade que nós queremos levar e apresentar no festival Hush”.

Este ano, os Dat Trio participaram no festival outra vez e nesse seguimento acabaram por decidir continuar a dar às pessoas um pouco da sua música, tocando ao vivo em sítios “não comuns para concertos”, conta Rita Cerqueira Portela.

O trio faz actualmente covers de música pop, jazz, música francesa, portuguesa, brasileira, “e de basicamente tudo que nós gostamos”. A vocalista espera no futuro poder ter tempo para trabalhar em temas originais.

Este concerto teve apenas 25 bilhetes à venda, entretanto já esgotados, número restrito devido aos requisitos de segurança por causa da pandemia. Porém, o evento vai ser transmitido ao vivo na página de Facebook do grupo, para todos os interessados que queiram assistir.