Chumbado recurso de Sulu Sou relativo a projecto de lei negado por Kou Hoi In

Foi ontem chumbado um recurso para o plenário interposto por Sulu Sou, depois de Kou Hoi In, presidente da Assembleia Legislativa (AL), ter negado uma iniciativa legislativa do democrata. Em causa estava um projecto de lei apresentado por Sulu Sou em Julho com o objectivo de obrigar as associações que recebem apoios do Governo, acima de determinado valor, a divulgarem as suas contas publicamente.

O projecto de Sulu Sou começou por ser rejeitado por Kou Hoi In, em Outubro, por, na opinião do presidente da AL, ter a ver com o funcionamento do Governo. Depois da rejeição de Kou Hoi In, Sulu Sou interpôs um recurso para a Mesa da AL, alegando que não houve fundamentação válida para que o seu projecto fosse recusado. Por sua vez, o órgão de direcção da AL também recusou o recurso. Sulu Sou recorreu, depois, para o plenário. Ontem, na votação sobre o seu recurso, Sulu Sou viu apenas José Pereira Coutinho, Au Kam San e Ng Kuok Cheong votarem ao seu lado. Todos os outros deputados chumbaram o recurso.

Antes da votação, Sulu Sou alegou que o seu projecto de lei “não provoca impactos substanciais à gestão corrente do Governo”. “Não concordo que este projecto de lei prejudique a reserva de iniciativa legislativa do Governo”, acrescentou.

O projecto de lei em causa pedia que as associações que recebem subsídios do Governo fossem obrigadas a divulgar as suas contas publicamente. Na nota justificativa, Sulu Sou constatava que havia mais de nove mil associações registadas e que, “perante os actuais sobressaltos económicos causados pela epidemia, é absolutamente necessário fiscalizar, de forma mais transparente e pública, as contas das associações relativas aos apoios financeiros e subsídios recebidos”. A iniciativa previa a atribuição de competências de fiscalização e competências sancionatórias ao Gabinete para o Planeamento da Supervisão de Activos Públicos.