AL aprova nova alteração ao orçamento para injectar 8,1 mil milhões de patacas da reserva

Foi aprovada ontem, no hemiciclo, uma proposta de alteração à lei do orçamento deste ano para que haja uma injecção extraordinária de 8,1 mil milhões de patacas provenientes da reserva financeira. Esta é a terceira vez que o Governo mexe no orçamento em 2020 para fazer face à redução de receitas.

Os deputados à Assembleia Legislativa (AL) aprovaram ontem, por unanimidade, a terceira alteração à lei do orçamento de 2020. O documento pressupõe a utilização de 8,1 mil milhões de patacas da reserva financeira da RAEM no orçamento para este ano.

Durante a apresentação da proposta de lei, Lei Wai Nong, secretário para a Economia e Finanças, justificou a terceira injecção de capital com a redução dos rendimentos das finanças públicas provenientes da receita bruta do jogo. “A redução dos rendimentos das finanças públicas provenientes da receita bruta do jogo não é suficiente para satisfazer as despesas das finanças públicas do corrente ano”, indicou o secretário.

Assim, “conforme a recente avaliação da situação entre as receitas e as despesas do ano em curso, feita pelo Governo da RAEM, e no seguimento do princípio orientador de utilização cautelosa e devida da reserva financeira e da administração das finanças públicas com pragmatismo, todos os serviços e organismos fizeram nova apreciação das despesas inscritas no orçamento deste ano”, lembrou Lei Wai Nong, acrescentando que os serviços públicos “envidaram todos os esforços para reduzir as despesas orçamentadas não essenciais, de forma a assegurar que o erário público possa ser aplicado com maior eficácia e de forma adequada”.

Na apreciação da proposta foi adoptado o processo de urgência a pedido do Chefe do Executivo, Ho Iat Seng. O documento foi aprovado por unanimidade na generalidade e na especialidade.

Nas outras duas alterações ao orçamento de 2020, o Governo foi buscar cerca de 42,5 mil milhões de patacas à reserva para fazer face às dificuldades provocadas pela pandemia. Recorde-se que o orçamento para 2021 prevê igualmente a injecção extraordinária de 26,6 mil milhões de patacas da reserva financeira para contrariar as contas deficitárias, por causa do aumento da despesa nas obras públicas e a perda de receitas do imposto sobre o jogo, com as operadoras a registarem milhões de patacas de prejuízos devido ao impacto económico da pandemia na economia local. A reserva financeira da RAEM é de cerca de 604 mil milhões de patacas.

Na sessão de ontem, o secretário indicou ainda que, após a dedução dos 8,1 mil milhões de patacas e dos 26,6 mil milhões relativas ao orçamento de 2021, o valor da reserva financeira, que era de cerca de 604 mil milhões de patacas, vai encurtar para 570 mil milhões de patacas.