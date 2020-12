Vacina contra Covid-19 será voluntária e gratuita para residentes, assegurou Lo Iek Long

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Os Serviços de Saúde garantiram na segunda-feira que a vacina contra a Covid-19 será gratuita e voluntária para todos os residentes de Macau e não descartaram a possibilidade de abranger a medida a todos os trabalhadores não-residentes. Em conferência de imprensa, Lo Iek Long revelou também que foram aprovados 20 pedidos de entrada no território de cidadãos estrangeiros no interior da China e rejeitados 11 de um total de 139 casos.

Eduardo Santiago

O médico adjunto da Direcção do Centro Hospitalar do Conde São Januário, Lo Iek Long, assegurou na passada segunda-feira que as vacinas contra a Covid-19 adquiridas pelo Governo serão gratuitas para os residentes de Macau. Em conferência de imprensa, o representante dos Serviços de Saúde frisou que a administração da vacina será voluntária para toda a população, nomeadamente para os trabalhadores da linha da frente.

“[A vacinação voluntária será para] toda a população, incluindo o pessoal da linha da frente. Esta vacinação é voluntária, não vamos obrigar ninguém a tomar esta vacina. Quando fornecermos a vacinação à população, a prioridade será para pessoas com alto risco”, começou por dizer Lo Iek Long, acrescentando depois que a distribuição da vacina irá começar por “pessoas de alto risco” e da linha da frente, nomeadamente médicos, bombeiros e polícias, assim como “pessoas que pretendam sair do território”.

Recorde-se que o Governo adquiriu vacinas de emergência, não homologadas, que deverão chegar até ao final do ano para pessoal da linha da frente e que, para a restante população, estão previstas 1,4 milhões doses, de vários fornecedores, que deverão chegar ao longo dos primeiros seis meses de 2021. “Primeiro temos de ver a quantidade das doses que temos para fazer esta distribuição. A vacinação é gratuita”, frisou Lo Iek Long.

Questionado sobre a diferença entre as vacinas de emergência, não homologadas, e as que serão adquiridas a três laboratórios, o representante dos Serviços de Saúde garantiu que a população e os profissionais da linha da frente vão “utilizar a mesma vacina”. “Em relação a Macau, as vacinas serão seguras e eficazes, este é o nosso princípio. Seja a população em geral ou os profissionais da linha da frente, irão utilizar a mesma vacina. Não podemos dar muitos pormenores por causa da confidencialidade”, referiu Lo Iek Long, frisando que até agora não houve um caso “tão urgente em Macau para este uso das vacinas”.

Em relação à possibilidade de a vacina ser gratuita para não-residentes ou para trabalhadores não-residentes, o médico adjunto da Direcção do Centro Hospitalar do Conde São Januário assumiu não ter informações para divulgar, mas não descartou a possibilidade no futuro. “Ainda não tenho informações ou medidas sobre esse assunto e, por isso, não posso divulgar nada. Mas em relação ao princípio de benefício acredito que podemos no futuro discutir mais sobre isso para melhor alcançar esse interesse público”, afirmou Lo Iek Long.

Apesar do regime voluntário para a administração da vacina contra a Covid-19 distribuída pelo Governo, Lo Iek Long foi confrontado com a possibilidade de as concessionárias obrigarem os trabalhadores a receber a vacina contra a sua vontade. Questionado sobre o assunto, o representante dos Serviços de Saúde considerou que as operadoras “não terão um motivo muito grande para forçar os seus trabalhadores a receber a vacina”. “Se algum evento inesperado acontecer, acredito que as informações irão passar depressa por Macau. Se a nossa vacina for segura e eficaz iremos encorajar toda a população para receber a vacina, que é uma garantia para a sociedade, uma garantia para todos”, indicou Lo Iek Long.

Sobre a possibilidade da nova vacina afectar a cor do código de saúde no futuro, ou se será obrigatória a vacinação das crianças para ingresso nas escolas, o representante dos Serviços de Saúde referiu que não há planos nesse sentido, mas que tudo irá depender da evolução da pandemia. “Por enquanto não temos esse plano, mas ainda não sabemos como vai ser em Fevereiro ou em Março”, referiu Lo Iek Long, acrescentando que o desenvolvimento “pormenorizado da epidemia irá afectar o uso da vacina” como foi “o uso do código de saúde”. “Acredito que, como não é obrigatório em nenhum caso, no futuro ainda iremos ter mais orientações sobre a administração da vacina. Agora ainda está em discussão. Em relação a escolas ou a voos ainda não temos informações detalhadas”.

Mais de 150 estrangeiros pediram isenção de quarentena

As autoridades de Macau receberam 139 pedidos de 158 cidadãos estrangeiros no interior da China para entrar no território e aprovaram já 20 casos e rejeitaram 11. A informação foi avançada por Lo Iek Long em conferência de imprensa. “Em relação à entrada de estrangeiros que estiveram nos últimos 14 dias consecutivos no interior da China e que fizeram o pedido especial para entrar em Macau, até segunda-feira houve 139 pedidos, 20 casos foram aprovados e 11 foram rejeitados. Os restantes ainda estão em curso e, no total, estão 158 pessoas envolvidas”, indicou o médico dos Serviços de Saúde.

Hotel Grand Coloane voltou a ser utilizado para quarentena

Lau Fong Chi, chefe da Divisão de Relações Públicas da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), anunciou que o Hotel Grand Coloane voltou a receber pessoas para observação médica desde domingo. “Neste momento temos 1.402 casos a realizar observação médica nos hotéis designados, sendo que 28 são trabalhadores não-residentes do interior da China, 579 são residentes de Macau e 785 são turistas. Pelo acréscimo dos casos que necessitam de fazer observação médica, a partir de dia 6 de Dezembro o Hotel Grand Coloane voltou a ser utilizado para observação médica, com capacidade de fornecer 200 quartos”, disse a representante da DST.

Já em relação aos dados relativos da última semana, Lo Iek Long referiu que 807 pessoas iniciaram observação médica e que, até 7 de Dezembro, foram acumuladas 20.374 pessoas em observação médica. “Actualmente, 1.492 pessoas estão em observação médica, 1.490 estão nos hotéis designados e dois estão nas instalações dos Serviços de Saúde”.