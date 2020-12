O “coro da boa vontade” dos Doci Papiaçám renasce depois de duas décadas

FOTOGRAFIA: INSTITUTO CULTURAL

Miguel de Senna Fernandes, director do grupo Dóci Papiaçám di Macau, falou ao PONTO FINAL acerca do seu novo projecto por ocasião do Natal de cânticos em patuá na Missa do Galo da Igreja de São Domingos deste ano. O grupo vai cantar 12 canções, divididas em duas partes: seis de cariz religioso durante a missa, e depois outras seis de melodias tradicionais de Natal onde se incluem “Santa is Coming to Town” e “White Christmas”.

“Este foi o renascer de uma coisa que existiu há 20 anos”, começa por dizer Miguel de Senna Fernandes ao PONTO FINAL. “A primeira vez que nós cantámos a acompanhar uma missa com cânticos em patuá foi em 1998, no dia 19 de Dezembro”. O grupo cantou uma outra vez, por ocasião do Natal também, em 2000, na Missa do Galo desse ano. “Depois disso nunca mais cantámos cânticos de Natal. Houve outras ocasiões em que cantámos, é verdade que houve outras missas e tal, mas no Natal nunca mais, apesar de que já há vários anos que membros do grupo falaram do seu interesse”, recordou.

O director, encenador e guionista da companhia de teatro contou que a ideia ficou a “marinar” durante alguns anos, e ressurgiu este ano, levando-o a falar com o grupo para ver se era possível repetirem o que fizeram há 20 anos. “Todo o grupo ficou entusiasmado e formámos então um coro”, contou.

Miguel de Senna Fernandes explica que o evento vai decorrer como uma missa normal, no dia 19 de Dezembro às 17h30. “Nós tivemos o cuidado de ir falar e certificar com o bispo, que aceitou a ideia. Falámos com o padre Daniel, que normalmente reza a missa em português, mas parece que talvez este ano não seja ele a fazê-lo por esta ocasião”, assinalou. “A ideia é nós acompanharmos a missa com cânticos em patuá, tal como o Cântico da Entrada, o Salmo ou as Hosanas, as Aleluias, por exemplo, e depois, em outros momentos durante a missa, cantaremos o ofertório, a comunhão, e por aí fora. Portanto, vai haver sempre um mundo musical em patuá. Depois, logo a seguir à missa, ficaremos mais um pouco, chamemos-lhe a parte profana”, explica Senna Fernandes, entre risos, revelando que o grupo cantará as músicas de Natal mais populares com a melodia que toda a gente conhece, mas em patuá.

O director do grupo adiantou que, em relação às letras, já as tinha criado há muito tempo. “Há 20 anos foi assim também, pois a letra destas cancões que iremos actuar não é tradução das letras originais, eu tive de refazer a letra toda e julgo que há condições para o público gostar tanto como há 20 anos”, estimou Miguel de Senna Fernandes, recordando que nessa ocasião a missa estava compacta e cheia de gente.

“Eu ainda me lembro que na primeira vez, em 1998, o próprio bispo [Domingos Lam], quando cantámos na Igreja de São Domingos, surpreendeu-nos. Ele tinha estado fora no continente, e logo que chegou a Macau e soube da missa veio oferecer-se a presidi-la. Contudo, da segunda vez, na Missa do Galo, já não pôde estar presente connosco em São Domingos, porque tinha já o seu compromisso na Missa do Galo da Igreja da Sé”, disse Senna Fernandes, recordando que, mesmo assim, o evento em São Domingos estava repleto de gente, principalmente da comunidade macaense.

Sobre quantas pessoas do grupo irão participar, Miguel de Senna Fernandes estima que serão “uns 16 ou 17”, e que assim que cada um confirmou a sua disponibilidade começaram os ensaios.

Coro amador

Questionado pelo PONTO FINAL sobre se há a possibilidade de descobrir entre os membros do grupo uma vertente artística mais ligada à musica, Miguel de Senna Fernandes respondeu com boa disposição que era “um malabarismo”. “No fundo, o que isto é, é a boa disposição, tanto nos ensaios, como nos shows”, frisou. O encenador explica também que há determinados membros com qualidades vocais e outros que nem tanto, sublinhando que o objectivo não é ser um coro profissional. “Contando que todos estejamos afinados, basta. É o coro da boa vontade, não é?”, disse Senna Fernandes, recordando também que este tem sido um ano atípico por causa da pandemia. E apesar de em Macau as coisas estarem mais ou menos tranquilas, no outro lado do mundo, como em Portugal, há o desejo de fazer uma “intervenção e criar um tom de esperança por melhores dias”.

Em relação ao reportório de canções, Senna Fernandes conta que serão 12 no total, divididas em duas partes: a primeira, durante a missa, naturalmente com cariz religioso, e depois as últimas seis serão temas mais comerciais e internacionais, tais como “White Christmas”, “Santa is Coming to Town”, “Let it Snow” e “Winter Wonderland”. “Iremos cantar essas canções mas em patuá, com certas partes deixadas na língua original, porque sendo temas tão conhecidos, queremos que o público também se identifique, porque desconfio que vai haver muitos curiosos que não são católicos, não é?”.

Sobre o público que esperam encontrar, Miguel de Senna Fernandes confessa que está ainda na expectativa, mas que o seu grupo espera sempre muito público, especialmente tendo vários meios de difusão à sua disposição, como as diferentes redes sociais e a imprensa, não só de língua portuguesa e inglesa, mas também a chinesa. “Vamos ver se também atraímos a comunidade chinesa. Há 20 anos havia muito público chinês, porque é um público curioso. De qualquer modo, este ano, com poucos turistas, é impossível prever quantos vamos ter. É um ‘ao Deus-dará’!”, concluiu.

O evento está marcado para o dia 19 de Dezembro, pelas 17h30, na Igreja de São Domingos.

Espetáculo de 2021 vai ser um musical

Miguel de Senna Fernandes divulgou que o grupo de teatro já tem data confirmada para o espectáculo de 2021, que vai ser um musical. Embora não queira levantar o véu por ainda estar a alinhar os contornos da peça, o encenador revela que desta vez o processo tem sido bem mais complexo do que era antigamente. Porém, assegura que o grupo não vai tocar no tema da Covid-19, “mas que há sempre caricaturas que se podem criar à custa disso, em relação às máscaras, por exemplo”. O espectáculo está planeado para Maio, nos dias 15 e 16, no Grande Auditório do Centro Cultural.