Hong Kong detém oito ex-deputados e activistas por participação em protestos de 1 de Julho

A polícia de Hong Kong deteve ontem oito ex-deputados e activistas pró-democracia pela organização e participação numa manifestação não autorizada contra a lei da segurança nacional, em 1 de Julho.

Os antigos deputados pró-democracia Wu Chi-wai, Eddie Chu e Leung Kwok Hung foram detidos em casa por acusações relacionadas com a organização e participação no protesto contra a lei da segurança nacional, em 1 de Julho, de acordo com mensagens publicadas nas suas páginas na rede social Facebook.

A polícia de Hong Kong informou, em comunicado, que deteve oito homens com idades compreendidas entre os 24 e os 64 anos por incitarem, organizarem e participarem numa assembleia não autorizada. As detenções, que incluem ainda o activista Tsang Kin-shing, de 64 anos, e os conselheiros distritais Andy Choi e Lancelot Chan, estão relacionadas com a participação numa manifestação em 1 de Julho, proibida pelas autoridades.

Tradicionalmente, é realizada uma marcha todos os anos nesse dia, data em que a soberania sobre Hong Kong foi transferida do Reino Unido para a China, em 1997. O protesto deste ano foi proibido, com as autoridades a citarem riscos para a saúde, decorrentes da pandemia de covid-19. Milhares de pessoas desafiaram a proibição das autoridades para assinalar a efeméride, em protesto contra a lei de segurança nacional imposta por Pequim, que entrara em vigor no dia anterior.

As detenções de ontem seguem-se às de mais oito pessoas, na segunda-feira, acusadas de participar num protesto na universidade, em 19 de Novembro. Três das pessoas detidas na segunda-feira são suspeitas de violar a lei de segurança nacional, ao “incitar à secessão”.

Estados Unidos sancionam mais 14 altos responsáveis chineses

Os Estados Unidos anunciaram ontem novas sanções contra 14 altos funcionários do Parlamento chinês, por causa do seu papel na aprovação da de segurança nacional que “minou a autonomia de Hong Kong”. Com estas novas sanções, os vice-presidentes da comissão parlamentar permanente e membros das suas famílias não poderão mais entrar nos Estados Unidos, anunciou num comunicado o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo.

O Departamento de Tesouro dos EUA também congelou os ativos destes altos funcionários nos Estados Unidos e impediu o seu acesso ao sistema financeiro norte-americano.

Washington já tinha imposto idênticas sanções a 15 funcionários de Hong Kong, incluindo a líder regional, Carrie Lam, em resposta à adopção por Pequim de uma draconiana lei de segurança nacional vista como uma forma de Pequim recuperar o controle do território semiautónomo de Hong Kong.

A comissão permanente do Parlamento chinês “votou unanimemente a favor da lei de segurança nacional usada repetidamente por Pequim para amordaçar qualquer dissidência e deter aqueles que protestam contra as suas políticas opressivas”, disse Mike Pompeo. “Hoje, o Departamento de Estado responsabiliza os responsáveis por esses atos flagrantes”, acrescentou o chefe da diplomacia norte-americana. “As nossas medidas de hoje [terça-feira] realçam que os Estados Unidos continuarão a trabalhar com os seus aliados e parceiros para fazer Pequim pagar pelas consequências das suas decisões, que minam a autonomia prometida a Hong Kong”, concluiu Pompeo.

