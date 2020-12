Governo quer que mais serviços disponibilizem informações ao público

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Sulu Sou tinha pedido ao Governo que disponibilizasse mais informações publicamente, para que os residentes pudessem participar de forma activa no processo de tomada de decisões. Na resposta, os Serviços de Administração e Função Pública (SAFP) indicaram que, através da plataforma de serviços para a publicitação de dados, já são 15 os serviços públicos que revelam informações aos residentes. “No futuro, o Governo irá solicitar proactivamente a adesão de mais serviços”, dizem os SAFP.

André Vinagre

Numa interpelação escrita enviada por Sulu Sou a 19 de Outubro, o deputado pediu três coisas ao Executivo: que fosse criada uma plataforma para que os cidadãos pudessem apresentar as suas petições e opiniões ao Governo; que fosse disponibilizada mais informação à população sobre as políticas do Governo; e que fosse feita a revisão da lei da protecção de dados pessoais. Numa resposta datada de 11 de Novembro e encaminhada ontem por Sulu Sou às redacções, os Serviços de Administração e Função Pública (SAFP) indicaram que já existe uma plataforma onde os cidadãos podem apresentar as suas opiniões e que, apesar de já 15 serviços públicos divulgarem informações ao público, vai “solicitar proactivamente a adesão de mais serviços” à plataforma de publicitação de dados. Quanto à revisão da lei da protecção de dados pessoais, os SAFP dizem que o Governo vai “conduzir oportunamente o estudo da revisão legislativa”.

Na interpelação escrita, Sulu Sou disse que o Governo deveria “estudar a criação de uma plataforma oficial”, para que os cidadãos pudessem “angariar assinaturas e apresentar petições e opiniões políticas através da internet, permitindo, assim, a participação activa na tomada de decisões e na formação de consensos”.

Na resposta, assinada pelo director dos SAFP, Kou Peng Kuan, o Governo lembra o deputado que já existe a conta única de acesso comum aos serviços públicos da RAEM, e que a aplicação permite a consulta de informações relacionadas com as políticas do Executivo, “bem como exprimir as suas opiniões”. “A par disso, todos os serviços ainda irão recorrer a diversos canais – como a realização das consultas políticas, dos colóquios, participação nos programas de televisão ou rádio, divulgação de informações na internet e nos meios de comunicação – para elucidar os cidadãos sobre o teor das respectivas políticas, interagir directamente com os mesmos e recolher as suas opiniões”. Os SAFP garantem ainda que vão proceder ao aperfeiçoamento na utilização destes canais de comunicação.

Sulu Sou pediu, depois, que o Governo fornecesse “mais conjuntos de dados” e informações sobre despesas da Administração, “para facilitar o acesso, uso e análise dos dados e ainda a fiscalização por parte do público”. Kou Peng Kuan respondeu que o Governo lançou, em 2019, a plataforma de serviços para publicitação de dados do Governo da RAEM, no qual os serviços públicos podem disponibilizar os seus dados. “Actualmente, existe um total de 15 serviços que disponibilizam um conjunto de mais de 280 dados de diversidade temática que envolvem áreas como o turismo, transporte, saúde, educação e administração pública”, lê-se na resposta dos SAFP, que acrescenta ainda que, “no futuro, o Governo da RAEM irá solicitar proactivamente a adesão de mais serviços” a esta plataforma.

Por fim, o deputado democrata alerta para os perigos da internet que diz ser “um canal para o Governo se abrir e não um meio para monitorizar a população”. “Para garantir que o direito à privacidade não seja prejudicado na era dos megadados, o Governo já concluiu os estudos sobre a revisão da lei de protecção de dados pessoais?”, questionou o deputado. Os SAFP respondem apenas que “o Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais irá continuar a reforçar o intercâmbio internacional e inter-regional, inteirar-se das mais recentes tendências e tecnologias de protecção de dados pessoais, rever constantemente o estado da lei local em causa e conduzir oportunamente o estudo da revisão legislativa”.