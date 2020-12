A lei do jogo revista e aumentada, por António Lobo Vilela

Quase 20 anos depois da publicação da lei 16/2001, que define o regime jurídico da exploração de jogos de fortuna ou azar em casino, António Lobo Vilela lança “Macau Gaming Law: Annotated with Comments”. No livro, composto por quatro volumes, o assessor do secretário para a Economia e Finanças faz um levantamento da evolução dos artigos e de tudo o que, ao longo de duas décadas, foi sendo publicado.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

António Lobo Vilela é assessor do secretário para a Economia e Finanças desde Janeiro de 2016 e em 2001 esteve ligado à preparação da lei do jogo de Macau. Agora, o especialista em Direito do Jogo lança “Macau Gaming Law: Annotated with Comments”, um livro em que, artigo a artigo, mostra a evolução do diploma. É “a lei do jogo anotada e comentada artigo por artigo”, explica ao PONTO FINAL.

A lei do jogo de Macau é de 2001 e, desde então, António Lobo Vilela tem recolhido “notas, documentos e tudo aquilo que está relacionado com o jogo”. Há 20 anos que vem arquivando documentos relativos à lei 16/2001 e agora comenta: “Fui arquivando até ao momento em que pensei que ou deitava tudo fora ou sistematizava a informação toda e coligia de forma articulada e estruturada”.

“O facto de não existir nenhuma publicação deste género de Macau, principalmente na língua inglesa, levou-me a ter interesse em publicar uma que tivesse este manancial de informação que eu já o tinha todo junto, mas não tinha estruturado”, indica.

Neste repositório de materiais sobre a lei do jogo pode-se encontrar a versão original de cada um dos artigos, as alterações que sofreram, a nota justificativa da lei que foi apresentada à Assembleia Legislativa (AL), o parecer dos deputados, a discussão no hemiciclo, jurisprudência, citações, bibliografia, interpelações escritas e orais de deputados ao longo dos anos e a respectiva resposta do Governo, por exemplo. Foi um trabalho “que demorou anos e anos”, diz. Depois de reunida a informação, Vilela começou a sistematizá-la há cerca de seis anos.

O livro é lançado em Dezembro, com edição da PC Consulting limited. Quem está em Macau, Hong Kong e China, poderá comprar “Macau Gaming Law: Annotated with Comments” num site criado pela PC Consulting: http://www.macaugaminglaw.com. Ainda não é possível fazer a encomenda do livro, mas irá ser possível em breve, indica António Lobo Vilela. Porém, quem estiver num outro território que não Macau, Hong Kong e China poderá encomendar o livro através da plataforma Amazon. O livro é editado em língua inglesa.

Dos quatro volumes, três têm ilustrações de artistas locais. O Volume I tem uma ilustração de António Conceição Júnior; o Volume III tem um desenho de Konstantin Bessmertny; e o Volume IV tem uma ilustração de Alexandre Marreiros. O Volume II tem uma ilustração do pintor português Diogo Muñoz.

O primeiro volume conta com um prefácio de Jorge Costa Oliveira, a quem Vilela chama “arquitecto da lei” do jogo de Macau. No texto, Jorge Costa Oliveira descreve o livro: “É um repositório massivo de tudo o que foi produzido sobre jogo e que possa ser relevante para a interpretação e a compreensão das normas e preceitos contidos neste quadro normativo legal”. O segundo volume tem prefácio de David Friedman, antigo assessor do presidente do conselho de administração da Las Vegas Sands, que assinala que Vilela “reuniu e organizou esta volumosa quantidade de informação num conjunto de materiais de referência que irá beneficiar qualquer pessoa que tenha negócios ou responsabilidades relacionadas com a indústria do jogo de Macau”.

Anthony Cabot, o “melhor advogado de jogo do mundo”, como descreveu António Vilela, escreveu o prefácio do terceiro volume do livro para dizer que este “não é apenas um guia essencial para a lei do jogo e do jogo em Macau, mas fornece o contexto histórico necessário para fornecer um contexto completo para cada disposição das leis do jogo”. Por fim, o quarto e último volume do livro tem prefácio de Grant Bowie, antigo director executivo da MGM China. “Estes volumes mostram como, a partir de um modelo de controlo monopolista, Macau se tornou no destino de jogo mais competitivo e maior do mundo. O autor António Lobo Vilela é uma das poucas pessoas qualificadas e competentes para apreciar as subtilezas e complexidades que tiveram de ser ultrapassadas para levar a cabo esta transformação”, elogia Bowie.

Vilela esteve envolvido na elaboração da lei do jogo de 2001. Sobre a época recorda que “a grande questão era tornar a lei numa lei em que se vissem padrões internacionais de forma a que não fosse uma lei discricionária e em que toda a gente podia entrar”. O assessor do secretário para a Economia e Finanças não quis, porém, antever o que poderá mudar na lei no futuro, a propósito dos novos contratos de concessão das operadoras de jogo no território.