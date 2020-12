Sulu Sou pede que associações de gestão de condomínios possam requerer apoio jurídico

FOTOGRAFIA EDUARDO MARTINS

Numa interpelação que é entregue hoje ao Executivo, o deputado questionou o sistema de gestão dos prédios de Macau. Segundo Sulu Sou, as associações que se dedicam à gestão dos prédios não conseguem obter locais para realizar reuniões e carecem de apoio jurídico para as questões legais. Por isso, o democrata pede que o Governo estude a possibilidade de as associações com poucos recursos financeiros possam requerer assistência jurídica.

Sulu Sou entrega hoje uma interpelação escrita ao Governo acerca das associações de gestão de condomínios dos prédios do território. Depois de na semana passada ter acompanhado responsáveis pela associação que faz a gestão dos edifícios Weng Kin e Weng Hoi, no Fai Chi Kei, na entrega de uma petição ao Executivo, o deputado lembra agora que “ao longo dos anos, muitos proprietários de edifícios em Macau têm enfrentado várias dificuldades” para formar associações de gestão dos prédios.

“Os residentes que estão envolvidos no trabalho de gestão de edifícios são frequentemente voluntários e têm de lidar com disputas”, afirma Sulu Sou, indicando que o caso da gestão dos edifícios Weng Kin e Weng Hoi são apenas “a ponta do iceberg”.

Sulu Sou detalha que “as minas” na gestão dos edifícios são muitas, “por exemplo, quando se convocam reuniões de proprietários, a associação de gestão carece frequentemente de local para realizar a reunião e não consegue obter apoio efectivo na elaboração do documento de convocatória ou na convocação da reunião quando estão envolvidas questões legais”.

O vice-presidente da Associação Novo Macau indica que, quando estão em causa processos judiciais, as associações de gestão dos condomínios não podem requerer assistência jurídica por não cumprirem requisitos de personalidade jurídica e são obrigados a angariar verbas para fazer face aos custos dos processos judiciais. A isto acrescenta-se o facto de o Governo ter abolido o Centro de Arbitragem de Gestão de Edifícios, “privando assim os residentes da oportunidade de resolverem as suas disputas de gestão de forma mais conveniente através de arbitragem ou mediação”.

Assim, Sulu Sou começa por perguntar se é possível o Governo dar mais apoio ‘hardware’ e ‘software’ na realização das reuniões de condóminos, incluindo a reserva do local da reunião, aconselhamento jurídico e a disponibilização de pessoal para explicar as questões legais que surgem durante a reunião.

O deputado pergunta também ao Governo se poderá rever o regime geral de apoio judiciário, no sentido de, no futuro, vir a permitir que as associações de gestão de condomínios com poucos meios financeiros possam transformar-se em sociedades ou pessoas colectivas para cumprirem os requisitos do sistema de assistência jurídica. Sulu Sou pergunta também se o Governo vai ponderar a reabertura do Centro de Arbitragem de Gestão de Edifícios, “de modo a dar prioridade aos meios não contenciosos na resolução de conflitos na gestão de edifícios”.