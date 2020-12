Raimundo do Rosário aponta 2021 como “início de uma nova fase de crescimento e de desenvolvimento”

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Na abertura do debate sectorial das Linhas de Acção Governativa para 2021, o secretário para os Transportes e Obras Públicas anunciou que o próximo ano irá marcar o arranque das obras de construção de “infra-estruturas com impacto mais directo na qualidade de vida” dos residentes. A continuidade dos trabalhos de construção da quarta ponte de ligação Macau-Taipa e o desenvolvimento de novas áreas urbanas estão entre as prioridades assinaladas pelo Governo para 2021. Raimundo do Rosário assinalou ainda o desenvolvimento da linha do Metro Ligeiro e os preparativos para a expansão do Aeroporto de Macau como objectivos traçados para o próximo ano.

O secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, anunciou na sexta-feira que os “projecto há muito aguardados e de grande importância para o futuro” de Macau estão “finalmente em condições de avançar” nomeadamente o desenvolvimento de novas áreas urbanas, os trabalhos de construção da quarta ponte de ligação Macau-Taipa e a expansão do aeroporto de Macau com a construção de um segundo terminal.

“As infra-estruturas com impacto mais directo na qualidade de vida são os grandes focos da nossa acção governativa, tendo em vista o bem-estar dos residentes e o desenvolvimento sustentável”, começou por dizer Raimundo do Rosário na abertura do debate sectorial das Linhas de Acção Governativa para 2021.

De acordo com o secretário para os Transportes e Obras Públicas, o próximo ano irá marcar o início “de uma nova fase de crescimento e de desenvolvimento de Macau”.

“Estamos a promover projectos há muito aguardados e de grande importância para o futuro que, depois do devido trabalho de estudo, análise e planeamento, estão finalmente em condições de avançar. Estes resultados devem-se à liderança de todos os serviços e ao esforço conjunto dos trabalhadores de diferentes hierarquias, a fim de estabelecer uma base sólida e sustentável para o futuro. Prevemos que 2021 marque o início de uma nova fase de crescimento e de desenvolvimento de Macau, no âmbito da tutela dos Transportes e Obras Públicas”, frisou o secretário no discurso de abertura do debate das LAG para 2021.

Outra das prioridades apontadas pelo Governo para o próximo ano será a conclusão do Plano Director. “Depois de ouvidas as opiniões do público, o Plano Director, enquanto instrumento fundamental de planeamento urbanístico de que a cidade carece e que, por isso, assumi como uma meta prioritária desde o início, será concluído no próximo ano, iniciando-se de seguida a elaboração dos planos de pormenor das diversas zonas do território, sem se interromper o desenvolvimento dos trabalhos por causa da pandemia”, afirmou Raimundo do Rosário.

Para colmatar os problemas de habitação de Macau, o Governo espera avançar no próximo ano com o desenvolvimento de novas áreas urbanas, nomeadamente a zona A dos novos aterros. “Em 2021, inicia-se o desenvolvimento de novas áreas urbanas, começando pela zona A, a maior de todas as que estão planeadas e que pretendemos transformar numa área habitacional moderna que responda às necessidades e expectativas da população. As obras para as primeiras 3.000 fracções de habitação pública que vão nascer nessa zona já foram iniciadas e avançaremos depois gradualmente com outras construções”, indicou o secretário.

Ainda na área da habitação, Raimundo do Rosário recordou que foi implementado um mecanismo permanente de candidaturas à habitação social, “bem como um novo regime de revenda de habitações económicas, através de alterações legislativas”, para apoiar “de forma mais eficaz quem efectivamente precisa de um tecto”.

Em relação à construção de habitação pública, o Governo anunciou que, em 2021, vai “dar continuidade às obras na zona A, na Avenida Wai Long, bem como na Venceslau de Morais e Tamagnini Barbosa, prevendo-se a conclusão da habitação social em Mong-Há”. O secretário para os Transportes e Obras Públicas anunciou também o início da “construção de 1.800 residências para idosos no Lote P da Areia Preta, através do recurso a módulos pré-fabricados, um método mais amigo do ambiente”.

Expansão do Metro Ligeiro e quarta ponte Macau-Taipa em 2021

Para além das medidas relacionadas com a área da habitação, Raimundo do Rosário recordou que “uma cidade em crescimento necessita naturalmente de meios de transporte eficientes” e que, por isso, o Governo vai “continuar a apostar no desenvolvimento da rede do Metro Ligeiro”.

“Tendo em conta as novas áreas urbanas, será definido o projecto da Linha Leste, que ligará a Taipa às Portas do Cerco, através da Zona A, com base nos resultados da consulta pública que foi efectuada. Esta Linha aumentará consideravelmente a extensão da rede e os benefícios deste meio de transporte ecológico, a par da Linha de Seac Pai Van e da ligação a Hengqin, cujas obras avançam em breve, bem como da ligação à Barra, que está em construção”, indicou Raimundo do Rosário.

Na apresentação das LAG para 2021, o secretário para os Transportes e Obras Públicas garantiu ainda que será dada continuidade à obra da quarta ponte Macau-Taipa e aos preparativos para a expansão do aeroporto com a criação de um segundo terminal numa parte do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa.

“No próximo ano, será definido um novo regime de acesso à actividade do transporte aéreo; a rede de autocarros será aperfeiçoada, com base nos novos requisitos contratuais exigidos às operadoras que esperamos que tragam melhorias dos serviços; e, devido à pandemia, a entrada em funcionamento de 100 novos táxis especiais terá que ser adiada para o próximo ano”.

Protecção ambiental e desenvolvimento da rede 5G

O desenvolvimento da rede 5G para a transformação de Macau numa “cidade-inteligente” e a modernização das infra-estruturas de gestão e tratamento de resíduos foram outros dos tópicos abordados pelo secretário para os Transportes e Obras Públicas.

“A protecção ambiental é outro dos pilares da nossa acção governativa, como tal, continuaremos a apostar na modernização das nossas infra-estruturas para que estas respondam às necessidades ao nível da gestão e tratamento de resíduos, bem como na actualização de legislação para acompanharmos as tendências a nível mundial e respondermos às exigências da actualidade e desafios do futuro”, assinalou Raimundo do Rosário, acrescentando que tendo em consideração “o fenómeno das alterações climáticas, vamos continuar a adoptar medidas de melhoria constante da capacidade de previsão, alerta e preparação contra fenómenos meteorológicos extremos”.

Por fim, Raimundo do Rosário anunciou que o Governo vai prosseguir com o desenvolvimento da rede 5G ao longo de 2021 “em consonância com a meta de transformação de Macau numa cidade inteligente”.