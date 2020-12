Problema de habitação em Macau será “resolvido gradualmente”, diz Raimundo do Rosário

Ella Lei

Em resposta aos deputados no debate das Linhas de Acção Governativa para 2021, o secretário para os Transportes e Obras Públicas frisou que a construção de 24 mil novas fracções irá eventualmente satisfazer a procura, e que o problema de habitação em Macau será “resolvido gradualmente”. Sobre o projecto de residências para idosos, Raimundo do Rosário assumiu que “não é perfeito”, mas adiantou que há margem para alargar a oferta nas fases seguintes.

O secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, garantiu na passada sexta-feira que o problema de habitação em Macau será uma das prioridades do Governo para o próximo ano e assinalou que a construção de 1.800 fracções para idosos na zona da Areia Preta, assim como o desenvolvimento urbanístico da zona A dos novos aterros, prevê colmatar a falta de oferta de habitação perante a elevada procura dos residentes.

Durante o debate das Linhas de Acção Governativa para 2021, vários deputados questionaram o Governo sobre os problemas de habitação em Macau, nomeadamente as dificuldades que os jovens enfrentam para obter casa, tanto através do mercado privado, como através dos programas de habitação pública.

“O Governo referiu que estão planeadas novas casas na zona A, gostaria de saber o ponto de situação pois o planeamento exige tem para construir. Há muitos residentes que vão participar nos programas de habitação pública pois têm dificuldades para adquirir habitações, uma vez que não houve mudança nos preços no mercado privado. Já para as habitações económicas, para um pedido individual só podem pedir um T1, e se no futuro houver um casamento, como vai ser?”, referiu Ella Lei, acrescentando que o ritmo de construção do Governo é lento.

Na resposta à deputada da Federação das Associações dos Operários de Macau, Raimundo do Rosário assumiu que um agregado familiar sem idosos pode ter mais dificuldades em obter uma fracção de habitação económica. “Reconheço que com uma candidatura sem idosos [no agregado familiar] é difícil conseguir obter uma fracção de habitação económica. Mas agora temos três mil fracções; no próximo ano, vamos ter cinco mil. Vamos avançar com milhares de fracções, de cada vez. Vamos ter 24 mil fracções, em 20 terrenos. Vamos resolver o problema de forma gradualmente”, disse Raimundo do Rosário, frisando depois que o ritmo de construção das fracções nos próximos quatro anos não será lenta, e que, apesar da epidemia, a taxa de execução do Plano de Investimentos e Despesas da Administração situa-se nos 60%. “No próximo ano, vamos tentar que seja de 80%”, disse o representante do Governo.

O deputado Sulu Sou mostrou-se preocupado com as dificuldades dos jovens em arrendar ou comprar um apartamento. “Sobre a habitação para jovens, acha que o preço dos imóveis em Macau é muito avultado ou não? O preço por cada metro quadrado é cerca de 10 mil patacas. Os nossos residentes só conseguem comprar 10 metros quadrados. A procura de um trabalho está a limitar e a restringir a procura dos nossos jovens por habitação. Quanto à habitação social, agora é muito difícil que um jovem consiga ter uma casa social. Os jovens não se atrevem a arrendar uma casa. E mesmo nas casas económicas, os jovens não conseguem ter uma casa, especialmente os jovens solteiros. Quer dizer que nunca vão ter esperança. Em 2022 vão ser construídas cinco mil fracções e em 2024 mais 5.700 fracções”, referiu o vice-presidente da Associação Novo Macau.

Já o deputado Chan Iek Lap mostrou-se preocupado com as condições de habitabilidade para idosos e defendeu um plano que assegure melhores condições de vida. “Macau tornou-se uma região rica e por isso deve-se aumentar a qualidade de vida dos idosos. Temos de melhor conceber um plano que consiga melhores condições dos idosos, nomeadamente fracções T2 e T3. Acho difícil que idosos possam ter qualidade de vida num pequeno estúdio, que por vezes nem cozinha tem. Acha que um estúdio é adequado só para um idoso, e para casais?”, questionou o deputado, acrescentando que, “muitas vezes, devido ao agravamento das condições físicas, os idosos, se tiverem condições económicas, precisam de contratar, pelo menos, uma empregada”.

De acordo com Raimundo do Rosário, o Governo vai iniciar as obras de construção de 1.800 fracções do tipo T0 no lote P da Areia Preta “num curto prazo de tempo”, onde serão usadas unidades pré-fabricadas. “Se calhar [o projecto em curso] não é perfeito. Mas vamos avançando, trabalhando”, disse o secretário para os Transportes e Obras Públicas, adiantando que cada fracção terá “38 metros quadrados para duas pessoas”. No entanto, Raimundo do Rosário não fechou portas a melhorias no projecto. “Vamos avançar com este plano primeiro. Com a experiência acumulada, nas seguintes fases – segunda ou terceira – vamos aperfeiçoando”, frisou.