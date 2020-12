Jason Chao fala em pressões da China à Associação Novo Macau durante eleição de 2019

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

O antigo líder da Associação Novo Macau participou, via internet, numa cimeira intitulada “g0v 2020” que aconteceu em Taiwan. No evento, Jason Chao voltou a dizer que a associação pró-democracia sofreu pressões em 2019, durante a realização da votação online para saber se a população concordava ou não com o sufrágio universal nas eleições para Chefe do Executivo. O activista diz que houve ameaças directas por parte da China para que a votação fosse cancelada prematuramente, o que acabou por acontecer.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Em Agosto de 2019, na mesma altura em que decorria a campanha de Ho Iat Seng nas eleições para Chefe do Executivo, a Associação Novo Macau lançou uma votação online para saber se a população da região queria ou não eleger o líder do Governo através de sufrágio universal. A votação terminou um dia antes daquilo que tinha sido anunciado. Na altura, os responsáveis da Novo Macau justificaram a decisão com problemas técnicos e também com o facto de a associação ter sido ameaçada e coagida a terminar prematuramente a consulta popular.

Agora, Jason Chao revelou mais detalhes sobre aquilo que aconteceu em Agosto de 2019. O antigo líder da Novo Macau, que agora vive no Reino Unido, participou, via internet, numa cimeira intitulada “g0v 2020” que aconteceu em Taiwan, onde falou sobre o caso e sobre os problemas enfrentados pela associação na realização desta consulta popular.

Segundo o activista, a votação online foi alvo de vários ciberataques e houve várias tentativas para que fosse cancelada. Jason Chao revela mesmo que um “elemento do núcleo da organização da votação” viajou, em trabalho, ao interior da China, onde terá sido ameaçado. Chao diz também que “a China” apresentou duas exigências: que a votação parasse e que os resultados não fossem divulgados no dia 25 de Agosto, como estava previsto, já que esse era também o dia das eleições. Jason Chao não revela qual o elemento da Novo Macau que sofreu estas pressões, nem esclarece quem fez as ameaças e exigências.

Em vez de ter terminado no dia 25 de Agosto, a votação terminou prematuramente um dia antes. A 27 de Agosto, já depois da eleição de Ho Iat Seng, Sulu Sou tinha dito ao PONTO FINAL que não foram apenas problemas técnicos a definir a decisão de fechar a votação online, e em não publicar os resultados da iniciativa “Voto sobre o Sufrágio Universal para a Eleição do Chefe do Executivo 2019″, que decorreu durante mais de dez dias. Segundo o vice-presidente da associação democrata, a Novo Macau foi ameaçada e coagida a terminar prematuramente a consulta popular electrónica sobre o sufrágio universal. Na altura, Sulu Sou não adiantou mais pormenores “por uma questão de segurança”.

Na conferência, Jason Chao, ex-presidente da associação democrata, detalha que a Novo Macau chegou a ser recebida por Ho Iat Seng ainda antes das eleições, e que este disse aos democratas para avançarem com a votação online. Chao diz que, apesar de não ter havido contestação oficial à votação, nos grupos de WeChat começaram a circular rumores e mensagens contra a iniciativa dos democratas. Houve também membros da associação que foram insultados por populares na rua.

Na opinião de Jason Chao, “qualquer sinal de forte apoio ao sufrágio universal em Macau iria criar uma ligação ao movimento social de Hong Kong”. O episódio fez com que a confiança do público neste tipo de iniciativas fosse prejudicada. “Será muito difícil organizar uma votação civil ou não-oficial credível a curto prazo”, antevê o activista.

A 26 de Agosto de 2019, a Novo Macau anunciou os resultados do “Voto sobre o Sufrágio Universal para a Eleição do Chefe do Executivo 2019” que terminou com uma votação de 93% a favor deste sistema, num total de 5.698 participantes, que responderam afirmativamente à pergunta única do inquérito: “Concorda que o Chefe do Executivo da RAEM deve ser eleito por sufrágio universal?”.