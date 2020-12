Atletas do interior da China dominam corridas da maratona

FOTOGRAFIA: INSTITUTO DO DESPORTO

Os atletas chineses Dong Guojian e Zhang Deshun foram, respectivamente, os campeões da classificação geral no escalão masculino e feminino da prova da maratona, e Zhang Deshun conseguiu ainda bater o recorde feminino com 2:28:43. Os vencedores na categoria de atletas de Macau foram Chan Chong Ip, nos homens, e Hoi Long, nas mulheres.

A Maratona de Macau, que decorreu este domingo, foi dominada por atletas do interior da China, que conquistaram os três primeiros lugares do pódio, tanto nos homens, como nas mulheres. Dong Guojian foi o grande vencedor no escalão masculino da prova da maratona, seguido de Nianzhe A Ti, na segunda posição, e You Peiquan a fechar o pódio. Na prova feminina, Zhang Deshun foi a grande vencedora, tendo ainda batido o recorde de tempo ao terminar a corrida com 2:28:43. Chen Liqin e Feng Qing fecharam o pódio em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Em relação aos resultados da categoria de atletas de Macau, os três primeiros classificados do escalão masculino foram Chan Chong Ip, Chan Kai Un e Kuok Chi Wai, enquanto que os três primeiros lugares do escalão feminino foram ocupados por Hoi Long, Wu Yangyang e Cheong Lai Peng.

Na prova da meia maratona, o atleta da China continental Bian Qi foi o vencedor da classificação geral e do escalão masculino B; Lok Chong Leng venceu na categoria dos atletas de Macau, e os campeões dos restantes escalões masculinos foram: Wang Kun (escalão A), Lao Fong Meng (escalão C) e Koo Chi Wa (escalão D). As campeãs da classificação geral e as três primeiras classificadas da categoria de atletas de Macau foram: Wong San San (escalão A), Leong Ka Man (escalão B) e Kong Kuan Wai (escalão C). A campeã do escalão D foi Pun Sio Kun.

Em relação aos resultados da mini maratona, os campeões dos escalões masculinos A, B e C foram, respectivamente, Lei Ka Chon, Ip Seng Tou e Lau Kuan Lon. As campeãs dos escalões femininos A, B e C foram Lam Hok In, Sara Kei Vaz Madeira Da Fonseca e Shanti Devi Adhikari.

A Taça Grupo Activo foi atribuída à Care Action (Organizações Colectivas/Desportivas), Galaxy Entertainment Group (Serviços Públicos/Serviços Privados) e Escola Cham Son de Macau (Escolas). A atleta da China Wang Meiqi foi distinguida com a Taça Veterano.

O percurso da Martona de Macau continuou a passar pelo Templo A-Má, a Ponte Governador Nobre de Carvalho e a Ponte de Sai Van, num total de 42,195 quilómetros. Apesar das medidas impostas pelo contexto pandémico, inscreveram-se 1.400 atletas na maratona, 4.800 na meia-maratona e 5.800 na mini-maratona, num total de 12 mil participantes.

P.A.S.

______________________

Atletas de Macau vão poder participar na Maratona de Cantão

A Comissão Organizadora da Maratona de Cantão autoriza os atletas de Macau a participarem na prova deste ano, anunciou o Instituto do Desporto (ID). A prova realiza-se no dia 13 de Dezembro e as autoridades de Cantão vão aceitar a participação de atletas de Macau. O ID diz que a decisão de permitir a ida dos atletas de Macau à prova de Cantão teve a ver com “o resultado obtido por fases nos trabalhos da prevenção epidemiológica de Macau e a retoma gradual da ordem social”, bem como “a vontade dos atletas de Macau em participar no evento em causa”. O Governo de Macau apela aos atletas que vão a Cantão que cumpram as “exigências da prevenção e controlo da epidemia previstas pelo evento, bem como prestem atenção à higiene pessoal e façam conjuntamente bem o trabalho da prevenção epidemiológica”.