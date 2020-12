Amor à pátria e por Macau incluídos nas políticas para o ensino não superior da próxima década

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

A Direcção dos Serviços de Educação e Juventude elaborou o documento de consulta do novo Planeamento a médio e longo prazo do ensino não superior (2021-2030), que intenta planear as perspectivas da educação futura e, entre outras premissas, “cultivar o sentimento de amor pela pátria e por Macau e a visão internacional”.

Joana Chantre

A nova ronda do planeamento educacional terá a duração de dez anos e intenta planear as perspectivas da educação futura a médio e a longo prazo “com uma conduta correcta e o primado da verdade, pragmática e criativa”, além de elaborar os objectivos gerais a alcançar nos próximos dez anos: “preparar os cidadãos para a nova era”, “optimizar a ecologia educacional” e “elevar a competitividade dos alunos”, refere um comunicado da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), que acrescenta outros pontos prioritários como “cultivar o sentimento de Amor pela pátria por Macau e a visão internacional” ou desenvolver o ‘soft power’ dos alunos”. Aumentar o “sentimento de felicidade”, reforçar o ensino da criatividade e das tecnologias de informação e comunicação, bem como definir as metas de desenvolvimento dos níveis de ensino e modalidades educativas, nomeadamente dos ensinos infantil, primário, secundário geral, secundário complementar, técnico-profissional, especial e educação contínua são outros dos pontos referidos.

Além disso, são propostas medidas para apoiar cada objectivo como garantir o investimento dos apoios financeiros, melhorar a escolaridade gratuita, optimizar a constituição do corpo docente, criar um ambiente escolar de excelência, optimizar o sistema escolar, continuar a impulsionar a reforma curricular, o ensino e a avaliação do desempenho, promover a segurança e a saúde física e mental dos alunos, melhorar o sistema de aprendizagem permanente e reforçar a cooperação regional no âmbito da educação.

O planeamento para o desenvolvimento do ensino não superior (2011 a 2020) priorizava o desenvolvimento da educação “rumo a um sistema educativo de elevada qualidade e maior equidade”, e estimulava a reforma curricular e do ensino, a criação de um corpo docente profissional, entre outros objectivos, de uma forma global e orientadora, recorda a DSEJ. Desde a implementação dessa política, várias tarefas foram realizadas de “forma ordenada”. “Com os esforços dos diversos sectores da sociedade, nos últimos anos o nível geral da educação em Macau registou uma certa elevação”, acrescenta o organismo.

A implementação do planeamento da década prévia de 2010-2020 está prestes a ser concluída e, portanto, “um seguinte planeamento para promover o desenvolvimento, a longo prazo, da educação de Macau, é necessário”. Como referência, a DSEJ utilizou os documentos e as políticas de planeamento educacional de outros países e regiões, sintetizou as experiências de implementação do planeamento prévio e, combinando o desenvolvimento actual da educação local e as necessidades futuras, elaborou o documento de consulta do novo intitulado “planeamento a médio e longo prazo do ensino não superior desta próxima década”, cuja consulta pública decorrerá entre 5 de Dezembro de 2020 e 22 de Janeiro de 2021, de forma a auscultar as opiniões do público.