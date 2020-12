Mais de mil taxistas assinaram petição contra custos do novo sistema de vigilância

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Várias associações de taxistas entregaram ontem, conjuntamente com a deputada Agnes Lam, uma petição com mais de mil assinaturas na sede do Governo a pedir o adiamento do novo sistema de vigilância dentro dos táxis, pelo menos até que todos os problemas técnicos sejam resolvidos.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

Várias associações de taxistas, acompanhadas pela deputada Agnes Lam, fizeram ontem chegar à sede do Governo uma petição com 1.005 assinaturas apelando a que o novo sistema de vigilância dentro dos táxis seja aperfeiçoado antes de a medida ser colocada em prática nos veículos.

As associações recordam também que passam a ter mais custos agora com a implementação da nova lei, que torna obrigatório que todas as viaturas de táxis tenham um sistema de vigilância implementado para assegurar que tarifas excessivas não sejam cobradas aos clientes.

Agnes Lam explicou ao PONTO FINAL que embora os taxistas concordem plenamente com a nova lei de salvaguardar os interesses dos passageiros com o sistema de vigilância, eles querem também exercer o seu direito de serem consultados acerca de serem obrigados a instalar um novo sistema para medir os quilómetros de cada viagem e, ao mesmo tempo, gravar um vídeo de cada trajecto.

Sheng, representante de uma associação de táxis, alegou que na altura em que o Governo lançou a consulta foi-lhes dito [às associações] que haveria uma máquina para fazer a gravação de vídeo e som, mas não lhes foi partilhada nenhuma outra informação acerca de qualquer custo acarretado a este sistema. Com esta nova lei, porém, os taxistas têm de adquirir a máquina de vigilância para os seus veículos, pagando uma garantia de cinco mil patacas pela sua instalação, e também uma taxa de serviço mensal de 300 patacas por táxi.

Os taxistas acreditam ser injusto que tenham de pagar estas taxas tendo em conta que não foram previamente consultados acerca destas despesas, que consideram um “fardo”, sobretudo tendo em conta que o rendimento médio desta profissão diminuiu drasticamente desde o inicio da pandemia. As associações de taxistas reiteram que o novo sistema de vigilância não é estável e avaria várias vezes, pedindo que estes problemas técnicos sejam resolvidos para não colocar os taxistas em risco de serem multados por qualquer falha a nível de equipamento.

Visto isto, a petição propõe ao Executivo três pontos específicos: em primeiro lugar, que seja encontrada uma solução que não envolva manutenção técnica do sistema de vigilância para assim assegurar os direitos e interesses dos taxistas; em segundo, que adiem as taxas de pagamento até os problemas técnicos serem resolvidos; e terceiro, que os taxistas sejam consultados quando o contrato actual do sistema de vigilância terminar.

As associações de taxistas dizem esperar que o Governo e o público possam compreender que eles são também afectados pela epidemia, e percebam que embora estejam agora a lutar pelos seus direitos, continuam a servir o público.