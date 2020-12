Ho Iat Seng quer cooperação com Zhongshan para planear rotas de turismo

FOTOGRAFIA: GCS

O Chefe do Executivo reuniu-se ontem, na sede do Governo, com Lai Zehua, secretário do Comité Municipal de Zhongshan do Partido Comunista Chinês (PCC) e presidente do Comité Permanente da Assembleia Popular Municipal de Zhongshan. No encontro, Ho Iat Seng reiterou que, apesar dos efeitos da pandemia, o Governo vai “continuar empenhado em estimular a recuperação do sector de turismo, reforçando a divulgação e promoção, no interior da China, de Macau como cidade turística segura, à qual os turistas chineses podem vir sem precisarem de se submeter a quarentena, à excepção somente de algumas zonas listadas como locais de médio e alto risco”, lê-se no comunicado divulgado.

Além disso, Ho Iat Seng fez votos de que possa haver uma cooperação com Zhongshan “para o planeamento de rotas de turismo de alta qualidade”. Em paralelo, o Executivo liderado por Ho Iat Seng quer “centrar-se no desenvolvimento da indústria da medicina tradicional chinesa, bem como do sector financeiro moderno”, repetiu o Chefe do Executivo.

Lai Zehua destacou o facto de Macau e Zhongshan terem “mantido sempre uma relação de cooperação estreita”, permitindo o “desenvolvimento económico e social do município”. O responsável do município lembrou que Macau e Zhongshan já assinaram protocolos no âmbito do turismo, cultura, educação, indústria da medicina tradicional chinesa, por exemplo, e que, além disso, “muitos empresários de Macau se deslocam a Zhongshan para explorar o mercado chinês”.

O secretário do Comité Municipal de Zhongshan disse também esperar que este encontro permita um ainda maior fortalecimento da colaboração entre as duas partes. Lai Zehua concluiu dizendo que Macau possui “vantagens singulares” em vários aspectos, como a existência de novas altas tecnologias, a riqueza em recursos turísticos e a Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa. O responsável do interior da China referiu que espera que “o Governo da RAEM impulsione o progresso de ambas as cidades, concretizando o objectivo de complementaridade e proveito das vantagens e benefícios mútuos, por via da cooperação”.