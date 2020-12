Fechados 12 acordos de cooperação no fórum de investimento e construção de infra-estruturas

FOTOGRAFIA: GCS

Terminou ontem a 11.ª edição do Fórum Internacional sobre o Investimento e Construção de Infra-estruturas. No evento, que teve mil participantes, foram assinados 12 protocolos de cooperação entre a China e países estrangeiros, em projectos de aproveitamento de terrenos e energia eólica e fotovoltaica. Lau Wai Meng, presidente do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), frisou que o evento mostrou que Macau “é uma cidade segura para a realização de convenções e exposições”.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Na conferência de imprensa que assinalou o fim da 11.ª edição do Fórum Internacional sobre o Investimento e Construção de Infra-estruturas (IIICF), Lau Wai Meng, presidente do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), detalhou os números do evento que decorreu no Venetian nos últimos dois dias: foram realizadas 173 sessões de negócios, que reuniram um total de mil participantes, incluindo representantes diplomáticos de 32 países, 23 representantes de entidades financeiras, 61 empresas, 14 representantes dos países de língua portuguesa e outros 200 convidados. Ao todo, foram assinados 12 protocolos de cooperação entre a China e os países estrangeiros, cujos âmbitos vão desde os transportes e arruamentos, construção habitacional, centrais fotovoltaicas e energia eólica.

No discurso de encerramento, o presidente do IPIM, que organiza anualmente a iniciativa, indicou que o fórum “demonstrou que Macau é uma cidade segura para a realização de convenções e exposições e que possui a capacidade de combinar vertentes online e offline, de modo a dar resposta à nova era”. Devido à pandemia, a organização convidou apenas representantes sediados na China e os restantes participaram no evento através de plataformas online.

Este ano, o fórum teve como lema “enfrentar os desafios em conjunto e promover o desenvolvimento das infra-estruturas a nível global”. Diversas sessões foram dedicadas à direcção de desenvolvimento sustentável da cooperação internacional em infra-estrutura na era pós-epidemia e, segundo Lau Wai Meng, apresentaram “uma série de modelos inovadores de cooperação, planos de financiamento e tecnologias para fazer face às dificuldades e desafios enfrentados pela indústria, promover o desenvolvimento sustentável da infra-estrutura internacional e impulsionar a recuperação da economia global”.

O presidente do IPIM sublinhou também que um dos destaques do fórum foi a “integração orgânica do IIICF e da Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os países de língua portuguesa de Macau para a promoção da solidariedade e da cooperação internacionais”. Por fim, Lau Wai Meng assinalou que, nesta edição, foram introduzidos mais elementos de Macau no evento, permitindo, assim, “incrementar o investimento da indústria de Macau na construção da infra-estrutura regional”.

Fang Qiuchen, presidente da Associação dos Construtores Civis Internacionais da China, também presente na conferência de imprensa de ontem, destacou o contexto particular em que ocorreu este fórum e que, por isso, o tema tem a ver com a “importância da solidariedade e da cooperação na superação das adversidades”. O representante dos construtores civis internacionais da China salientou ainda a diversidade e composição dos convidados na edição deste ano, que é “relativamente superior” à dos anos anteriores. Também Fang Qiuchen falou da importância do formato online e offline do fórum.