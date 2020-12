Da alimentação ao treino, os segredos de três gerações de mulheres na Maratona de Macau

Fotografia: Eduardo Martins

A 39.ª edição da Maratona Internacional de Macau arranca no próximo domingo às 6h00 da manhã no Estádio do Centro Olímpico, com passagem em pontos emblemáticos da cidade como a Ponte Governador Nobre de Carvalho ou o Templo de A-Má. Apesar das medidas impostas pelo contexto pandémico, inscreveram-se 1.400 atletas na maratona, 4.800 na meia-maratona e 5.800 na mini-maratona, num total de 12 mil participantes. Ao PONTO FINAL, três gerações de mulheres partilharam os desafios e as estratégias na preparação de uma prova com mais de 30 anos de história.

Texto: Eduardo Santiago*

Fotografia: Eduardo Martins

Dos trilhos de Coloane aos circuitos na Colina da Guia, os treinos para a 39.ª edição da Maratona Internacional de Macau variam consoante a estratégia, a experiência e os objectivos de cada um dos participantes numa prova que começa muito antes do primeiro passo na pista de atletismo do Estádio Olímpico da Taipa. Para o tiro de partida, estão inscritos 12 mil atletas, sendo que 4.400 são mulheres. De acordo com a organização, para a prova de domingo estão inscritas cerca de 200 mulheres na maratona (42,195 km), 1.200 na meia-maratona (21,097 km), e 3.000 na mini-maratona (cerca de 4,5 km).

Apesar de haver mais homens inscritos na maratona, Macau vai contar com a participação da primeira atleta local que completou os 171 quilómetros do Ultra-Trail du Mont-Blanc. Licenciada em psicologia clínica, Vivi Cheung superou uma depressão com a paixão pela corrida e nunca mais parou de participar em provas de atletismo regionais e internacionais. Na preparação para a Maratona de Macau, Vivi Cheung optou pelo circuito da Colina da Guia.

“Vou participar este ano pela segunda vez na maratona completa, e já corri a meia maratona por quatro vezes. Correr uma maratona em Macau tem um sentido especial muito íntimo para mim pois foi onde nasci e fui criada”, referiu Vivi Cheung, antes de revelar os objectivos para a edição deste ano. “Este ano, não pude participar em provas no estrangeiro devido à pandemia, por isso pratiquei para a maratona em Macau. O meu objectivo é terminar a corrida dentro de 3 horas e 30 minutos. É um enorme desafio para mim”, afirmou a atleta.

Questionada sobre a preparação para a prova de domingo, Vivi Cheung assinalou que a alimentação é um dos aspectos mais importantes, assim como evitar lesões. “Estou a treinar muito intensamente agora por causa da maratona, mas para ser honesta, é algo que implica também o risco de lesão. No entanto, tenho objectivos bem definidos para mim, e gosto muito de correr. Para participar em provas, as pessoas têm de fazer cedências. Por exemplo, algumas pessoas gostam de fumar ou de comer ‘hotpot’ com alguma frequência, mas tal pode ser prejudicial para a saúde – e porque é que o fazem? Porque as faz sentirem-se felizes. Sinto que correr me dá uma enorme sensação de realização, por isso vou continuar a fazê-lo, mesmo que isso acarrete os riscos de lesão. Faço treinos intensivos três vezes por semana, e é algo bastante doloroso, mas sempre que termino um treino ou uma prova sinto que fiz algo que me parecia impossível, e esse sentimento motiva-me sempre a continuar”, afirmou.

Fotografia: Eduardo Martins

Vento nas pontes pode ser obstáculo

A viver no território desde 1997, Sofia Bobone vai participar pela primeira vez na Maratona Internacional de Macau. A designer de 49 anos começou a correr com mais regularidade depois de participar no Action Asia, uma prova multidisciplinar que envolve atletismo, bicicleta e natação. “Comecei a correr para me preparar para essa prova. Já tinha começado a correr em Portugal, mas não continuamente. Correr constante foi desde essa altura, há 16 anos”, começou por explicar Sofia Bobone, acrescentando que continuou a correr, acima de tudo, para manter a boa forma física.

“Eu não gosto muito de correr”, disse sem preconceitos e com um sorriso nos lábios. “Acho que acima de tudo corro para ficar em boa forma física”, acrescentou, frisando que o facto de correr ao ar livre é outro dos grandes estímulos para continuar a correr. “Correr ao ar livre atraiu-me bastante porque sou uma pessoa super ‘outdoor’, estou sempre inclinada para o ar livre. A corrida melhora-se imenso e com resultados ao final de 15 dias”, indicou Sofia Bobone.

Assumindo-se uma corredora de distância, Sofia Bobone intensificou os treinos para a meia-maratona de Macau no último mês. “Os meus treinos normalmente são de 7 ou 8 quilómetros, quando não estou a treinar para uma prova. Agora tenho feito uns treinos um bocadinho maiores, mas não sou grande sprinter. Na meia-maratona não chega a ser assim um desafio muito grande, mas vamos aumentando a corrida, vamos aumentando as distâncias”, explicou a designer portuguesa, referindo depois que faz “alguns treinos em ‘sprint’ para aumentar a caixa torácica”, pois não é “necessário fazer um treino exactamente do mesmo tamanho que a corrida”.

“Para se correr uma meia-maratona basta treinar uma vez ou duas 15-17 quilómetros. E depois, no dia da corrida, expande-se. E o mesmo se aplica para a maratona, ou seja, os treinos nunca são do tamanho da maratona, que são 42 quilómetros. Pode-se fazer um treino ou dois de 30 quilómetros, muitos treinos de 20-22 quilómetros, e no dia da maratona é que se vai dar tudo e puxar mais”, acrescentou.

Sobre restrições na alimentação, a atleta de 49 anos garantiu que não tem porque já faz “uma alimentação equilibrada e cuidada”, pois não come “muitos hidratos”. “Não vou comer antes da maratona porque começa às 6h00, mas se calhar, no dia antes, como alguns hidratos mais do que é costume”.

Embora reconheça que irá participar na prova “por brincadeira”, Sofia Bobone assumiu que analisou o percurso e que preparou uma estratégia para completar a meia-maratona em menos de duas horas. “O percurso é bastante citadino, eu gosto mais de correr no campo, vivo em Coloane, onde o ar é mais puro. Mas enfim, isto é uma maratona de cidade. Não sei se a qualidade do ar faz muita diferença no rendimento, só sei é que se sente imenso a poluição correndo na cidade, embora seja mais fácil correr no alcatrão. Se calhar faz pior aos joelhos por causa do impacto porque aqui nos trilhos é um sobe e desce constante”, afirmou Sofia Bobone, que preparou a sua participação nos trilhos de Coloane.

Fotografia: Eduardo Martins

Numa prova em que vão participar quase cinco mil atletas, o facto de treinar com outros participantes não retira o espírito competitivo de Sofia Bobone. “Acho que é mais fácil começar em pelotão e a maioria das pessoas com quem tenho treinado aqui vai participar na maratona. Mas apesar de treinarmos juntos, depois lá será cada um por si. As mulheres são muito competitivas. Quando se diz que é uma corrida contra si próprio: é, mas não é. Ou seja, eu vou correr para fazer em menos de duas horas, mas sei de outras pessoas que também vão correr e que vão fazer melhor do que eu, o que me irrita”, afirmou a atleta com desportivismo.

Em relação à estratégia na prova, Sofia Bobone apontou o vento como um dos factores a ter em conta, especialmente nas pontes. “Sim, o vento tem influência no nosso rendimento. Vamos fazer duas vezes a ponte, uma para lá e outra para cá, o vento lateral corta muito, já para não falar do vento contra, nota-se imenso. Vou ter de me juntar às pessoas para contrariar esse factor, mas também tenho medo de tropeçar nas pessoas, por isso vou tentar manter alguma distância”.

Desafio pessoal sem dieta especial

Aos 19 anos, Lei Iekian vai estrear-se na prova na mini-maratona. A viver em Macau há dois anos, a estudante de design gráfico na Universidade de Ciência e Tecnologia decidiu inscrever-se na competição para conhecer melhor o território. “Vai ser a minha primeira vez. Quero experimentar algo novo, e desafiar-me no final deste ano. Entretanto, é uma grande oportunidade para fazer alguns amigos que têm a mesma paixão que eu. Este é o meu segundo ano em Macau e quero explorar mais partes deste fabuloso lugar”, assumiu a atleta chinesa.

Sem qualquer plano de dieta especial, Lei Iekian tem feito treinos semanais de 30 minutos por dia, três a quatro vezes por semana. “Certifico-me apenas que estou a ingerir uma nutrição equilibrada, não fiz qualquer plano de dieta especial”, frisou.

Apesar de não ter uma estratégia definida para a participação da prova dos 4,5 quilómetros, Lei Iekian espera terminar o mais rápido possível. “Sei pouco sobre a estratégia, talvez a coisa mais importante seja correr a uma velocidade constante. Em Macau está um pouco frio nesta altura, especialmente às 6 da manhã, talvez este seja o maior desafio”, indicou a estudante de 19 anos.

Quem corre por gosto não descansa

Mafalda Melo começou a correr aos 15 anos depois de ter enviado uma carta à NASA porque queria ser astronauta. Na resposta disseram-lhe que a única forma seria entrar primeiro na Força Aérea portuguesa para ser piloto de caças. “E meti aquilo na cabeça quando a força área portuguesa ainda não aceitava raparigas”, recordou Mafalda Melo, engenheira civil de 48 anos, após ser questionada sobre o impulso que a levou à paixão pela corrida.

Com o sonho de ser astronauta, Mafalda Melo preparou-se fisicamente e conseguiu entrar na Força Aérea. “Comecei a treinar, a fazer corrida de resistência, entrei num ginásio para ganhar alguma força para outro tipo de provas. E ganhei o gosto pela corrida ao ponto de dizer que fiquei viciada. Corria 15 minutos às voltas no meu bairro, depois já eram 20 minutos, e depois comecei a desaparecer. Saía de casa e ia pela estrada a correr e o tempo passava, sempre em frente. Depois consegui entrar para a Força Aérea, onde estive dois anos, e fazia as competições. Fiquei viciada de tal maneira que ainda hoje corro todos os dias. Claro que cansa, mas eu gosto, e se não correr fico a sentir-me mal. Nem que faça cinco quilómetros, pois é melhor que nada. Dez quilómetros é melhor que cinco quilómetros. Seja o que for”, confessou a atleta portuguesa.

A viver no território desde 2005, Mafalda Melo participou na Maratona Internacional de Macau em 2016 e só um problema de saúde a impediu de repetir a participação na prova. “Este ano não vou participar, mas gostaria de fazer mais uma maratona. Gosto de ter objectivos para treinar. Chegar ao limite da tua disciplina, da tua resistência física, é muito gratificante. Em 2016 fiz em quatro horas. Há sempre uma lutazinha interna [para parar], mas eu tenho uma voz mais forte. A minha mente ganha sempre, o corpo às vezes não quer sair para correr. Aquele primeiro passo quando está a chover, o corpo não quer, mas a minha voz comanda com um ‘vamos embora’. A mente é que manda, o corpo não manda nada aqui embora seja uma das partes importantes porque queremos manter a forma. Se não correr deixo de estar em forma. É ciclo vicioso, preciso disto e de me manter em forma, mas é um complemento. É muito forte, já faz parte da minha vida, são muitos anos”.

Sem parar de correr regularmente desde os 15 anos, Mafalda Melo gasta por ano dois pares de ténis de corrida e não equaciona parar, apesar de não participar na prova deste ano. “Acho que a corrida nos torna mais fortes por tudo, não só porque também treinamos a respiração, bombar o oxigénio, o sangue, os músculos, tudo isto é uma máquina. É como um carro, se não andamos com o carro fica estragado num instante, enferruja. E o corpo é igual, quanto menos usares, ou se usares mal, irá ficar estragado, por isso a corrida só faz bem à saúde. Tento incutir isso às minhas filhas e uma delas vai participar na meia-maratona”, concluiu.

*com Stacey Qiao