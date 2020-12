Adolescente de 16 anos acusado de pornografia de menores por ter partilhado vídeo íntimo de jovem de 13

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Um rapaz de 16 anos foi detido e levado ao Ministério Público sob a suspeita da prática dos crimes de pornografia de menores e devassa da vida privada por ter partilhado um vídeo íntimo que uma jovem de 13 anos lhe tinha enviado. O arguido disse às autoridades saber que a vítima tinha apenas 13 anos e justificou que partilhou o vídeo como forma de vingança.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

A Polícia Judiciária (PJ) informou ontem, através de uma conferência de imprensa, que na passada terça-feira foi detido um jovem de 16 anos, residente de Macau, acusado dos crimes de pornografia de menores e devassa da vida privada. O rapaz terá partilhado com amigos um vídeo íntimo que uma estudante de 13 anos lhe tinha enviado. Apesar de os dois serem de escolas diferentes, o vídeo propagou-se e começou a circular também entre os jovens da escola da vítima.

Na passada segunda-feira, a jovem de 13 anos dirigiu-se às autoridades, acompanhada dos encarregados de educação, para denunciar um adolescente de 16 anos a quem tinha enviado um vídeo onde aparecia nua. No dia seguinte, a polícia interceptou e deteve o arguido, que estuda numa escola no norte da cidade. Ainda na terça-feira, a PJ contactou outros três jovens, da escola onde estudava a rapariga, por também terem feito circular as imagens da menor.

Na conferência de imprensa de ontem, o porta-voz da PJ contou que os dois se conheceram em Setembro deste ano, através das redes sociais e, apesar de nunca se terem visto cara-a-cara, desenvolveram uma relação amorosa. Durante a relação, a jovem enviou o vídeo ao rapaz e, no final da relação, este partilhou-o com os amigos.

Depois de ter sido detido, o rapaz de 16 anos confessou o crime e admitiu saber que a jovem tinha 13 anos de idade. Além disso, quando lhe foi perguntado o motivo da partilha desse vídeo, o adolescente terá dito que se quis vingar, dado que a jovem terá dito mal dele. O jovem foi presente ao Ministério Público.

EMPRESA FICTÍCIA REGISTOU 21 MIL CARTÕES PRÉ-PAGOS USADOS EM CRIMES

Na conferência de imprensa de ontem, o porta-voz da PJ apresentou um outro caso, com quatro arguidos que foram presentes ao Ministério Público acusados de falsificação de documentos e associação criminosa. Neste caso, dois funcionários de uma empresa de telecomunicações de Macau – que o porta-voz da PJ não quis especificar – constituíram uma empresa fictícia com o objectivo de registar e vender cartões de telemóvel pré-pagos que depois foram usados para cometer crimes.

Segundo explicou o porta-voz, em Novembro de 2020, a Interpol recebeu uma solicitação da polícia de Taiwan pedindo uma investigação a um número telefónico de Macau ligado a um crime de burla em investimento de vários tipos. Na sequência, a PJ iniciou a investigação e foi apurado que esse número de telemóvel tinha sido emitido por uma companhia de telecomunicações local, registado por uma empresa fictícia.

Dois dos arguidos trabalhavam na referida empresa de telecomunicações local e, como essa empresa estava a vender poucos cartões pré-pagos, decidiram criar uma empresa fictícia onde o que faziam era registar cartões pré-pagos da empresa onde trabalhavam. Os arguidos conseguiram fazer o registo de 21 mil cartões pré-pagos, que foram vendidos para o exterior ao preço unitário de 1,5 patacas. Depois do registo dos cartões, estes eram enviados para o exterior e, para o efeito, os arguidos utilizaram passaportes chineses falsos.

De acordo com a PJ, os arguidos sabiam que estavam a violar a lei. A investigação foi iniciada a 2 de Outubro e foram depois detectados, no total, quatro arguidos. Após a investigação, a PJ verificou que estes 21 mil cartões pré-pagos tinham sido usados para efectuar crimes, como, por exemplo, exploração de prostituição e burlas.