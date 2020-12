Vacinas contra a Covid-19 chegam a Macau ainda este ano para os trabalhadores da linha da frente

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Foi ontem anunciado por Elsie Ao Ieong, secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, que a vacina contra a Covid-19 vai chegar a Macau até ao final deste ano, mas apenas para os profissionais da linha da frente, como médicos, enfermeiros e bombeiros. Para a população em geral, a vacina deverá estar disponível na região ainda no primeiro trimestre de 2021.

Até ao final do ano, a vacina contra a Covid-19 deverá estar disponível para os profissionais da linha da frente. Para a população em geral, a vacina poderá estar disponível no primeiro trimestre do próximo ano. Foi o que anunciou ontem Elsie Ao Ieong, secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, na apresentação das Linhas de Acção Governativa (LAG) da sua tutela.

“Até ao final do ano, esperamos que as vacinas de emergências cheguem a Macau e em principio serão administradas ao pessoal da linha da frente, porque estão expostos ao maior risco, nomeadamente médicos, enfermeiros e bombeiros”, afirmou a secretária perante os deputados.

Além disso, serão ainda adquiridas 1,4 milhões de doses da vacina para a população em geral. Inicialmente, Elsie Ao Ieong indicou que a vacina seria administrada na população em geral no primeiro semestre, mas “com uma postura mais optimista”, acabou por dizer que os residentes começarão a ser vacinados durante os primeiros três meses do ano. “Mas não posso garantir o mês em que a vacina poderá chegar”, ressalvou. A secretária não adiantou detalhes sobre a vacina a ser adquirida.

“A Covid-19 representa uma série ameaça à segurança da saúde pública a nível mundial, sendo que a actual situação continua a ser difícil e complexa”, afirmou Elsie Ao Ieong no hemiciclo.

Elsie Ao Ieong respondia aos deputados que perguntavam sobre o plano de vacinação. A deputada Ella Lei foi a primeira a questionar o Executivo sobre o assunto, notando que “a epidemia tem trazido um grande impacto à economia”: “Quando é que podemos ter a vacina aqui em Macau, para contribuir para a recuperação económica?”. Joey Lao também sublinhou que “esta é a única saída para combater a epidemia”. Leong Sun Iok também afirmou: “A vacina é algo que todo o mundo espera. Quando é que o Governo da RAEM vai conseguir adquirir?”.

Recorde-se que no final de Setembro os Serviços de Saúde de Macau já tinham anunciado a intenção de comprar 1,4 milhões de vacinas contra a Covid-19. Leong Iek Hou, coordenadora do Centro de Controlo de Doenças de Macau, afirmou na altura: “O número total da compra de vacinas será suficiente para todos. Teremos duas vacinas por pessoa. Actualmente pretendemos comprar 1,4 milhões de vacinas, mas como o processo ainda está em negociação iremos divulgar os detalhes mais tarde”. O Governo chegou a assinar um protocolo com a Organização Mundial de Saúde e com a Aliança Mundial para Vacinas e Imunização (GAVI) tendo em vista o fornecimento de vacinas.