Taxista alcoolizado provoca acidente que deixa motociclista nos cuidados intensivos

Um taxista terá começado o seu turno embriagado no passado domingo, sendo responsável por um acidente grave de viação. Depois de receber o telefonema de um amigo que lhe pediu boleia para o trazer para casa, o condutor do táxi acabou por chocar contra uma mota e provocar um acidente. A vítima, um homem de 63 anos, foi hospitalizado e encontra-se nos cuidados intensivos.

No dia 29 de Novembro pelas 8:48 da manhã, a Polícia Judiciaria recebeu uma denúncia acerca de um acidente de viação no cruzamento da Rua da Barca com a Rua de Manuel de Arriaga. Quando a polícia chegou ao local, viu a moto acidentada e o condutor desta deitado no chão, para além do táxi abandonado, sem condutor e passageiro.

Às 9:02 da manhã, o taxista e o passageiro acabaram por voltar ao local do acidente, e o condutor disse que tinha bebido álcool na noite anterior num restaurante situado na zona do Fai Chi Kei, tendo recomeçado o seu turno por volta das 23h00. Já de manhã, às 8h15, recebeu o telefonema de um amigo a pedir boleia da Doca dos Pescadores até ao seu apartamento, situado na Estrada de Coelho do Amaral.

Depois, por volta das 8h45 da manhã, o taxista, de 38 anos de idade, não terá dado prioridade ao motociclista no sinal de Stop e causou o acidente que deixou o motociclista com graves ferimentos, segundo as autoridades.

O taxista contou às autoridades que quando viu o estado do motociclista ficou com medo devido à gravidade do acidente, e por isso pôs-se em fuga do local. Sentou-se juntamente com o seu amigo passageiro num restaurante próximo para discutirem como lidar com o sucedido, acabando depois por voltar ao local. De seguida, os agentes fizeram um teste de drogas e álcool que acusou 1,14 gramas por litro.

O condutor do motociclo é um residente de 63 anos, e encontra-se numa unidade de cuidados intensivos, referiram as autoridades.

O caso foi levado para o Ministério Público no dia 30 de Novembro e o taxista foi culpado dos crimes de ofensa à integridade física por negligência, condução perigosa de veículo rodoviário e abandono de sinistrados.

Residente tentou subornar agentes policiais com 22 mil dólares de Hong Kong

No dia 1 de Dezembro, por volta da 1:20 da manhã, na Avenida da Nave Desportiva, dois agentes policiais avistaram um homem a agir de forma suspeita enquanto faziam a patrulha e decidiram abordá-lo. Quando o homem se apercebeu que os agentes vinham em sua direcção, colocou-se em fuga, tendo sido capturado pouco depois. Quando questionado pelas razões que o levaram a tentar fugir, o indivíduo admitiu que estava envolvido em actividades ilegais de troca de dinheiro e tentou colocar dinheiro no bolso de um dos agentes, num total de 22 mil dólares de Hong Kong, acabando por ser detido.

O suspeito é um residente, de 41 anos, desempregado. Foi acusado de tentativa de suborno e o caso foi já entregue ao Ministério Público.