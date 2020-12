Ho Iat Seng aponta ao desenvolvimento económico através de infra-estruturas e investimento público

FOTOGRAFIA: GCS

No discurso inaugural do 11.º Fórum Internacional sobre o Investimento e Construção de Infra-estruturas (IIICF), o Chefe do Executivo assinalou que o desenvolvimento económico de Macau nos próximos anos será feito através de uma aposta em infra-estruturas e investimento público. Ho Iat Seng destacou ainda a importância da cooperação entre Guangdong e Macau através de Hengqin como ponto de intersecção do território no ciclo económico nacional.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, considerou que as medidas implementadas no combate à pandemia da Covid-19 alcançaram “bons resultados” e permitiram o regresso progressivo das actividades económicas em Macau. No discurso de inauguração da 11.º Fórum Internacional sobre o Investimento e Construção de Infra-estruturas (IIICF), Ho Iat Seng afirmou também que a realização do evento poderá “introduzir novas forças de revitalização na economia do território”.

“Com o forte apoio do Governo Central, o esforço do novo Governo da RAEM e das associações dos diferentes sectores da sociedade, obtiveram-se bons resultados nos trabalhos de luta contra a epidemia nesta fase, levando a que as actividades económicas e a ordem social retomassem progressivamente a normalidade. Esperamos que o presente Fórum poderá introduzir novas forças de revitalização na economia do território”, começou por dizer o Chefe do Executivo na inauguração do evento que contou com a participação de mais de “1.000 elementos da elite política, empresarial e académica, provenientes de cerca de 400 entidades”.

Co-organizado pela Associação dos Construtores Civis Internacionais da China e pelo Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, o Fórum Internacional sobre o Investimento e Construção de Infra-estruturas assumiu uma importância relevante num ano marcado pela pandemia da Covid-19. No entender de Ho Iat Seng, o evento tornou-se numa das mais “influenciadoras actividades internacionais”, e reforçou o papel de Macau na participação da construção da iniciativa ‘Uma Faixa, Uma Rota’ e na cooperação da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau”.

“O presente Fórum foca questões como o desenvolvimento e mudanças do mercado internacional de infra-estruturas na era pós-epidémica, e como a indústria internacional pode ultrapassar as dificuldades e promover o desenvolvimento sustentável das infra-estruturas globais através de uma cooperação reforçada. Acredito que o Fórum pode restaurar a confiança do sector a nível global, impulsionar o entendimento das partes de forma a que enfrentemos os desafios em conjunto, e assim incentivar o desenvolvimento sustentável da alta qualidade do sector”, frisou Hot Iat Seng.

Devido ao impacto da pandemia na economia local, Ho Iat Seng reiterou que a estratégia para impulsionar a economia de Macau passa pelo investimento público e numa aposta em construções no sector das infra-estruturas. “Com o lançamento das obras públicas locais, que se tem registado desde o início do ano, o sector das infra-estruturas e o investimento público serão o ponto-chave para impulsionar a economia no território nos próximos anos. Simultaneamente, o Governo deu sempre prioridade à zona de cooperação aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin, no sentido de aprofundar a ligação e conectividade entre as duas regiões”, disse o Chefe do Executivo.

Com a conclusão da construção das infraestruturas e a inauguração da ligação transfronteiriça entre Macau e a Ilha de Hengqin, com a extensão da Linha da Ilha de Hengqin do Metro Ligeiro de Macau, Ho Iat Seng acredita que “o contínuo melhoramento, em termos de ligação de infra-estruturas dos dois locais e da mobilidade de pessoas e de mercadorias, possa ser mais eficiente e eficaz”.

No discurso proferido na inauguração do Fórum Internacional sobre o Investimento e Construção de Infra-estruturas, Ho Iat Seng assinalou ainda a importância da participação de Macau “na promoção da fluidez do grande ciclo económico nacional e do poder de interacção no ciclo duplo entre o País e o mundo”, com vista, não só, a “impulsionar a revitalização económica e a diversificação do desenvolvimento local, mas também a contribuir para uma abertura e um desenvolvimento económico de alta qualidade do País”.

E.S.