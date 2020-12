Expansão do mercado de turistas e revitalização da economia é tarefa contínua, garante Lei Wai Nong

FOTOGRAFIA: GCS

O secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, afirmou, referiu ontem que a “expansão do mercado de turistas e revitalização da economia” é uma tarefa contínua, e que os serviços competentes irão manter uma coordenação estreita para reforçar as acções promocionais para atrair mais turistas a Macau de forma a que permaneçam por um período mais longo.

À margem da abertura do 11.º Fórum Internacional sobre o Investimento e Construção de Infra-estruturas (IIICF), o governante afirmou que desde que foi retomada a emissão dos vistos individuais para Macau, no dia 23 de Setembro, o número de visitantes tem “aumentado gradualmente”. Lei Wai Nong referiu que o Governo lançou planos de subsídios para atrair visitantes que mereceram a atenção dos turistas do interior da China, tendo já sido oferecidos mais de 60 mil quartos de hotel até ao momento, e, por isso, “o Governo irá continuar a promover este tipo de acção”.

O mesmo responsável também revelou que, segundo os cálculos, os turistas com vistos individuais do interior da China permanecem actualmente cerca de 2,8 noites em Macau, “o que impulsiona a cadeia de consumo e beneficia mais empresas”, tendo sido registado um consumo ‘offline’ de cerca de 200 milhões, “um bónus trazido pela generalização, este ano, do pagamento móvel”, refere um comunicado publicado pelo Gabinete de Comunicação Social (GCS). “No futuro, estes trabalhos serão intensificados, bem como elevadas a qualidade e gestão do sector”, acrescenta a nota.

O secretário disse também que as celebrações do Natal, este mês, e do Ano Novo e do Ano Novo Lunar, no próximo ano, “são períodos prósperos para o turismo de Macau”. Desta forma, a Direcção dos Serviços de Turismo e outros serviços competentes irão continuar a reforçar os trabalhos de “expansão do mercado de turistas”, com o objectivo de prolongar o tempo de estadia no território e aumentar o consumo por parte dos visitantes. Lei Wai Nong frisou também que a recuperação do sector do turismo e a vinda de visitantes a Macau “constituem um pilar importante para a economia geral do território e o bem-estar social”, pelo que a tarefa de “expansão do mercado de turistas” tem de ser executada de “forma contínua”.

Sobre as receitas do jogo, o secretário observou aos jornalistas que os dados anteriores têm revelado que Novembro “é normalmente um mês mais calmo para o sector”, garantindo que o Executivo “está atento às alterações nas receitas do jogo e os serviços responsáveis irão prosseguir com os trabalhos de exploração de novas fontes de visitantes”.