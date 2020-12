DICJ desmente conversações com concessionárias para introdução de moeda digital chinesa nos casinos

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Ao contrário do que foi avançado ontem pela Bloomberg, a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos não encetou contactos com as concessionárias de jogo, informaram as autoridades de Macau em comunicado. Segundo a informação veiculada pela agência de notícias norte-americana, os promotores de jogo de Macau temem um controlo cada vez mais apertado de Pequim às saídas de capitais chineses para a indústria do jogo local.

Eduardo Santiago

A Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) garantiu ontem em comunicado que não houve qualquer tipo de abordagem junto das seis operadoras de jogo para a utilização de moeda digital chinesa nos casinos de Macau. Ao contrário do que foi avançado pela agência Bloomberg, a DICJ assegurou que não esteve em conversações com as concessionárias para o uso de e-yuan nos casinos.

“Relativamente a um artigo publicado num órgão de comunicação social que noticiou conversações entre a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos e as concessionárias/ subconcessionárias de jogos de fortuna ou azar a respeito da utilização de moeda renminbi digital nos casinos, trata-se de uma informação falsa”, indicou a DICJ numa breve nota de imprensa.

Segundo escreveu a Bloomberg, vários operadores de casinos de Macau disseram ter sido abordados pela DICJ “nos últimos meses” para discutir a viabilidade da utilização do yuan digital na compra de fichas de jogo. Embora não sejam citadas fontes oficiais das operadoras, a referida agência adiantou que muitos promotores de jogo ponderam deslocar os seus recursos para outros mercados caso seja implementada a utilização do e-yuan na compra de fichas nos casinos.

“As conversações ainda se encontram numa fase inicial e não houve qualquer decisão final sobre a matéria”, disse uma fonte da Bloomberg, que pediu o anonimato pois “não está autorizado a falar publicamente sobre estas conversações”.

A possível introdução do yuan digital enquanto moeda de compra de fichas de casinos em Macau irá afectar a actividade dos ‘junkets’, uma vez que os apostadores chineses deixariam de necessitar de um intermediário para trocar grandes quantidades de yuans em dólares de Hong Kong. Por outro lado, o controlo do fluxo de capitais chineses para a indústria do jogo de Macau seria mais apertado pelas autoridades de Pequim, que assim podem monitorizar com mais eficiência as actividades relacionadas com lavagem de dinheiro.

De acordo com uma fonte da Bloomberg, os principais promotores de jogo de Macau sentem-se ameaçados com a possibilidade da introdução do e-yuan na indústria do jogo local. “A Suncity aumentou a sua participação num casino russo e fez um acordo para um novo projecto de casino em Manila nos últimos meses. Estes movimentos visam acelerar a sua expansão fora de Macau em antecipação de novas regras, como a potencial mudança para o yuan digital”, afirmou a referida fonte da agência, acrescentando que alguns ‘junkets’ consideram a “imposição de uma moeda rastreável, ligada ao Governo Central, uma sentença de morte a uma indústria já por si fragilizada pelo impacto da pandemia e pelas regras mais restritivas sobre a saída de capitais chineses com destino para o jogo”.

Em declarações à Bloomberg, um antigo ‘junket’ frisou que “se a água estiver demasiado limpa não haverá peixes”. “Todos nesta indústria estão a tentar sobreviver como podem. Se a água estiver demasiado limpa, não haverá peixe. Os grandes apostadores vão embora se os casinos precisarem de ser tão transparentes”, afirmou Eric Leong, um antigo ‘junket’, que este ano decidiu mudar de ramo para tornar-se importador de cosméticos e malas de luxo.

Para Zhou Jinquan, professor associado do Centro de Estudos de Jogos e Turismo no Instituto Politécnico de Macau, a introdução do yuan digital poderá afastar os grandes apostadores, mas trazer outro tipo de jogadores para Macau. “Se for amplamente aplicado, o yuan digital trará um impacto significativo nos segmentos VIP e de massas pois irá quebrar a privacidade dos clientes e restringir o valor das apostas das pessoas ao potencial limite de conversão imposto ao yuan digital para moedas estrangeiras”, disse Zhou Jinquan à Bloomberg, assinalando, no entanto, que uma mudança poderá tornar Macau mais atractivo para os turistas chineses da classe média a longo prazo.