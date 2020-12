Trabalhador do sector financeiro detido pela PJ por suspeita de venda de armas ilegais nas redes sociais

Um residente de Macau foi detido pela Polícia Judiciária na passada segunda-feira por suspeita de posse e tráfico de armas ilegais. O homem de 34 anos é dirigente de uma empresa do sector financeiro e usava uma página pessoal nas redes sociais para vender armas proibidas desde 2016.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um residente de Macau de 34 anos pelo crime de posse de armas proibidas e apreendeu quase duas dezenas de armas ilegais no apartamento do suspeito na Taipa, nomeadamente cinco bestas de caça, nove arcos e flechas profissionais, duas facas militares e uma arma paralisante. De acordo com um porta-voz da PJ, a investigação foi despoletada na sequência de um caso de violação e ameaça no passado dia 2 de Julho que culminou com a apreensão de uma besta de caça na residência do suspeito, que admitiu ter adquirido a arma ilegal em Macau através de uma plataforma online.

“Na sequência desse caso, os investigadores procuraram a origem dessa arma e descobriram uma página pessoal numa rede social que vendia armas deste tipo e foi assim que identificámos o suspeito”, começou por dizer ontem um porta-voz da Polícia Judiciária em conferência de imprensa, antes de apresentar mais detalhes sobre a apreensão de 19 armas ilegais na residência do suspeito.

De acordo com a PJ, a operação de detenção foi desencadeada no passado dia 30 de Novembro. “Fizemos uma busca na casa do suspeito onde encontrámos cinco bestas de caça e nove arcos e flechas profissionais, duas facas de exército, uma espada, uma arma paralisante, um bastão extensível do género usado pela polícia e um total de 246 flechas”, indicou o porta-voz da PJ, assinalando depois que o suspeito é “um dirigente de uma empresa do sector financeiro”.

Durante o interrogatório, o detido admitiu a posse das armas e revelou às autoridades que tinha comprado os artigos na China. “Segundo apurámos, o suspeito adquiriu as armas ilegais na China e recorreu aos serviços de uma empresa logística para transportá-las para Macau. Em relação à utilidade que dava às armas de caça, o suspeito não quis explicar”, afirmou o porta-voz, frisando que este crime pode levar a “uma pena de prisão entre dois a oito anos”.

Na sequência das investigações, a PJ apurou também que o suspeito recorreu a plataformas de redes sociais para vender este tipo de artigos. “O suspeito começou o negócio de tráfico de armas proibidas em 2016 através das redes sociais. Estas armas são proibidas em Macau e o suspeito, através de uma página pessoal nas redes sociais, vendia estes artigos”

Sobre a quantidade de armas proibidas vendidas pelo indivíduo nos últimos quatro anos, a Polícia Judiciária abriu uma investigação para determinar a identidade das pessoas que adquiriram armas ilegais através do suspeito. “A PJ abriu agora uma investigação para descobrir quem comprou este tipo de armas, quantas pessoas estiveram envolvidas e a identidade dos fornecedores destas armas no interior da China”, assegurou o porta-voz da PJ.