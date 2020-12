Sulu Sou questiona Governo sobre acesso da polícia a dados pessoais dos residentes

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

O deputado Sulu Sou remeteu ontem uma interpelação ao Governo que se foca na protecção de dados pessoais dos residentes. Em causa está um relatório divulgado pelo Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) há um mês, que dava conta de que um investigador da Polícia Judiciária (PJ) era suspeito de abuso de poder e acesso indevido a dados pessoais.

“O público está preocupado que este caso seja apenas a ponta do iceberg, pois até as vítimas têm frequentemente dificuldade em saber se a sua privacidade foi comprometida”, diz o deputado democrata na interpelação.

Neste sentido, Sulu Sou pergunta: “O Governo irá realizar uma auditoria abrangente às buscas policiais do passado e estabelecer um mecanismo a longo prazo para autorizar o CCAC ou outras agências externas a destacar pessoal para acompanhar os casos numa base regular, de modo a garantir que a privacidade do público possa ser estritamente salvaguardada face à contínua expansão dos poderes policiais?”. Sulu Sou pede também ao Executivo que esclareça o público sobre as competências dos agentes de segurança: “Que informações estão na posse das autoridades de segurança e quais as informações obtidas através da interligação [de dados]?”.

Sulu Sou recorda que, depois de ter sido tornado público o caso do agente que acedeu indevidamente a dados pessoais de um cidadão, “as autoridades ainda não disseram se irão conduzir uma investigação abrangente aos registos do passado, ou mesmo introduzir uma agência externa para fiscalizar regularmente o pessoal”.

“Se qualquer agente da polícia for livre de aceder ao endereço de qualquer pessoa, paradeiro, ou registos fiscais e outras informações pessoais para fins de ganho pessoal ou vigilância sem qualquer controlo eficaz, o direito do público à privacidade será destruído”, alerta o democrata.

A.V.