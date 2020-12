Serviços de Saúde contabilizam 36 casos de infecção pelo vírus da SIDA desde o início do ano

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

A propósito do Dia Mundial de Luta Contra a SIDA, que se assinalou ontem, os Serviços de Saúde indicaram que, entre Janeiro e Outubro, foram registados 36 casos de infecção pelo vírus da SIDA. Segundo as autoridades de Macau, a maioria das infecções terá sido por contacto homossexual ou intersexual. Os Serviços de Saúde anunciaram também que vão criar um programa piloto de auto-teste.

Assinalou-se ontem o Dia Mundial da Luta Contra a SIDA. Os Serviços de Saúde de Macau fizeram o ponto de situação da doença no território. Segundo os dados das autoridades locais, entre Janeiro e Outubro deste ano foram registados 36 casos de infecção pelo vírus da SIDA. Destes, 20 são residentes locais. Dez dos casos foram diagnosticados em indivíduos com idades compreendidas entre os 30 e os 39 anos e oito no grupo etário dos 20 aos 29 anos.

Os Serviços de Saúde detalham ainda que as infecções por contacto homossexual ou intersexual representam 15 dos novos casos. Os contactos heterossexuais resultaram na infecção de três pessoas e há ainda dois casos em que a via de transmissão está ainda a ser determinada. Dos 20 casos verificados em locais, 18 casos estão a ser acompanhados pelo Centro Hospitalar Conde de São Januário e os restantes dois pacientes acabaram por morrer.

Segundo as autoridades, desde 2015 que o número de casos infectados pelo vírus da SIDA através de contacto homossexual ou intersexual tem vindo a aumentar e, por isso, “os Serviços de Saúde têm vindo a publicar anúncios sobre testes periódicos nas páginas electrónicas e aplicações para telemóveis”, lê-se no comunicado divulgado ontem. Nestas plataformas sociais têm sido realizados trabalhos de “proximidade online”, bem como têm sido disponibilizados preservativos e lubrificantes em locais nocturnos onde é conhecida a frequência de homens homossexuais.

Os Serviços de Saúde notam ainda que, desde Agosto de 2019, são subsidiadas organizações não-governamentais “para desenvolverem programas de prevenção e controlo da SIDA, incluindo serviços de proximidade in loco e na Internet, linha verde, teste rápido, encaminhamento médico, actividades de grupo e formação, de modo a evitar a propagação do vírus da SIDA entre os grupos, bem como permitir aos infectados o diagnóstico precoce e o tratamento precoce”.

No comunicado, é também anunciado o lançamento de um programa piloto de auto-teste do VIH “para que os residentes possam proceder a realização do teste em casa e aceder de imediato ao resultado, no sentido de proteger, ainda mais, a sua privacidade”. O lançamento deste programa piloto será feito “em breve”.

As autoridades de Macau citam ainda dados do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS, lembrando que, até finais de 2019, existiam em todo o mundo cerca de 38 milhões de pessoas que viviam com VIH, das quais 81% sabem que estão infectados e, destes, cerca de 82% estão a receber tratamento anti‑retroviral. Em 2019, 690 mil pessoas morreram de doenças relacionadas com a SIDA e havia 12,6 milhões de pessoas infectadas que ainda não conseguiram ter acesso ao tratamento que lhe permite salvaguardar a vida.