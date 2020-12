Novo laboratório da MUST considerado “essencial” para planificar futuras missões espaciais chinesas

FOTOGRAFIA: MUST

A Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST) inaugurou ontem um novo laboratório com plataformas experimentais inéditas em toda a China, que colocam Macau na vanguarda tecnológica na área da astrobiologia e cosmoquímica. De acordo com o líder da unidade de astrobiologia da MUST, as novas plataformas experimentais serão vitais para o programa espacial chinês. O responsável pela unidade de cosmoquímica da MUST, por sua vez, assinalou que as novas instalações e equipamentos vão ajudar os investigadores a perceber o ciclo de vida de satélites naturais como a Lua.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O primeiro laboratório experimental de astrobiologia e cosmoquímica da China foi inaugurado ontem na Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST) com plataformas experimentais que colocam o território na vanguarda tecnológica de duas áreas cruciais para o programa espacial chinês. “Este laboratório é a primeira instalação experimental deste género em toda a China. Sei que a NASA tem um laboratório muito conceituado em astrobiologia e na Europa também há laboratórios deste género na Alemanha e no Reino Unido, mas na China ainda não havia um laboratório com este foco na astrobiologia”, explicou André Antunes, líder da unidade de astrobiologia da MUST, após a cerimónia de inauguração, que contou com a presença do subdirector da Direcção dos Serviços de Ensino Superior, Che Weng Keong, e de Ip Kuai Lam, membro do Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia.

Sendo a primeira instalação experimental deste género na China, o novo laboratório da MUST foi equipado com tecnologia avançada que irá permitir aos investigadores o estudo de ambientes terrestres com semelhanças a Marte, e uma análise aos limites da vida como indicador de vestígios de vida noutros planetas. Um dos destaques do novo laboratório é um microscópio de laser. “Este microscópio permite-nos conferir visualmente células individuais e remover e isolar células, ou seja, o que acontece neste equipamento é que usamos um feixe de laser para escolher uma célula individual e movê-la para isolá-la. É ideal para estudar ambientes no nosso planeta que partilham semelhanças com Marte e que nos permitem analisar quais são os limites da vida e onde procurar por vestígios de vida noutros planetas”, referiu André Antunes, acrescentando depois que esta tecnologia abre novas perspectivas à investigação de astrobiologia em Macau.

“Passamos a ter capacidade de estudar ambientes no nosso planeta que têm condições parecidas com as condições em Marte ou os oceanos das luas do sistema solar, como Europa, e conseguir recolher informação que vai ser essencial para planificar futuras missões espaciais chinesas, nomeadamente recolha de amostras de Marte e o regresso à Terra para analisar, e conseguir eventualmente datar a presença de vida”, frisou o investigador da MUST.

Para além disso, os novos equipamentos vão ainda ajudar os investigadores a analisar amostras da superfície de Marte e da Lua provenientes das sondas Tianwen-1 e Chang’e 5 em condições laboratoriais ideais. “Macau tem estado muito envolvido com as missões à Lua, tem também algum envolvimento com as missões a Marte. A inauguração destas plataformas experimentais é mais um passo nesta direcção de aumentar o contributo que Macau dá para a exploração espacial por parte dos chineses”, disse o investigador.

“Este laboratório serve para armazenamento de amostras da superfície de Marte ou da Lua para análise topográfica e de elementos. A maioria de amostras extraterrestre estão sujeitas à pressão do oxigénio e da água, e se entram em contacto com a atmosfera terrestre irá afectar a suas características físicas e químicas, e por isso têm de ser protegidas num ambiente seguro”, referiu Shaolin Li, líder da área de cosmoquímica da MUST.

Parte das amostras recolhidas pela sonda Chang’e 5 numa região muito específica da Lua vão ajudar os investigadores de Macau a entender a origem do satélite natural do planeta Terra. “De acordo com as análises realizadas a amostras lunares de outras missões, os resultados indicavam que a actividade da Lua terá parado há 3,2 milhões de anos. No entanto, através de outras técnicas mais recentes descobrimos que a Lua poderá ter estado activa há um milhão de anos antes do homem, mas não temos amostras recentes que sustentem esta teoria. Por isso, através das amostras recolhidas pela Chang’e 5 numa região muito específica da Lua, poderemos ter respostas pois teremos amostras de basalto lunar de uma idade mais recente. E assim poderemos provar que a Lua formou-se há menos tempo e ajuda-nos a perceber o nosso entendimento do ciclo de vida de pequenos corpos celestiais”, disse Shaolin Li.

Já André Antunes recordou que os equipamentos do novo laboratório da MUST vão servir para uma fase posterior das missões a Marte. “Aquilo que se espera é que os nossos contributos sejam maiores em missões futuras, nomeadamente missões que envolvam recolha de amostras e o regresso de amostras para Macau. Independentemente disso, os estudos que nós fazemos no nosso próprio planeta irão ser úteis para informar e condicionar parcialmente os sítios que serão apropriados para a China ir recolher amostras no futuro, não só para a agência espacial chinesa, mas para o mundo de investigação em geral, assim como para as outras agências espaciais”, concluiu.