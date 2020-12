Maioria das alegações de Sautedé dadas como provadas pelo tribunal

Foram ontem dadas como provadas, pelo Tribunal Judicial de Base (TJB), a maioria das alegações apresentadas por Éric Sautedé no caso do despedimento do docente da Universidade de São José. Por outro lado, na sessão de ontem, não ficou provado que, depois de ter sido despedido sem justa causa pela instituição, Sautedé tenha ficado rotulado como activista político.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

O Tribunal Judicial de Base (TJB) ainda não proferiu uma decisão sobre o caso do despedimento sem justa causa de Éric Sautedé da Universidade de São José (USJ), mas ontem deu como provados a maioria dos factos alegados pelo antigo professor de Ciência Política contra a instituição. A sentença só deverá ser conhecida no início do próximo ano.

Éric Sautedé pede uma indemnização à USJ no valor de 885 mil patacas por danos patrimoniais e mais 500 mil patacas por danos morais, defendendo que se tratou de um despedimento sem justa causa ilegal, já que, segundo a defesa, violou o direito à liberdade de expressão e à liberdade académica.

Na sessão de ontem, o TJB deu, então, como provados os factos que constam das declarações de Stilwell ao PONTO FINAL. Além disso, ficou também provado que, depois de ter sido afastado da instituição de Macau, Éric Sautedé teve danos morais e dificuldade em encontrar emprego. Por outro lado, não ficou provado que, depois do despedimento, o politólogo ficou a ser visto como activista político.

Depois da sessão, Filipe Figueiredo, advogado que representa a USJ no caso, frisou que esta ainda não é a decisão final do TJB. Além disso, sublinhou que “os factos que ficaram ou não provados não trazem nada de novo”, já que “nunca ninguém pôs em causa as declarações de Peter Stilwell aos jornais, nem que uma pessoa fica chateada ou transtornada quando é despedida”. Por outro lado, Miguel Quental, advogado do professor universitário, disse apenas estar confiante de que, provados os factos, a decisão final será favorável a Éric Sautedé. A sentença deverá ser proferida apenas em Janeiro.

Em 2014, Éric Sautedé foi afastado da USJ. Na sequência, Peter Stilwell, antigo reitor da universidade, deu uma entrevista ao PONTO FINAL dizendo que o académico tinha sido despedido devido aos comentários políticos que fazia. Na altura, Stilwell disse: “Trata-se de clarificar as águas. Há um princípio que preside à Igreja de que não intervém no debate político dos locais onde está implementada”.

“Se há um docente com uma linha de investigação e intervenção pública [política], coloca-se uma situação delicada. Ou a reitoria pressiona e viola a sua liberdade, ou cada um segue o seu caminho”, afirmou o antigo reitor da instituição de matriz católica, acrescentando: “Pode-se estudar os vários sistemas políticos ou a Lei Básica, mas não intervir na actual governação. É uma fronteira difícil de delinear, entre o comentário político e o académico”.