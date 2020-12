Dois homens do interior da China arrombaram loja de roupa para recuperar dinheiro perdido no casino

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Um homem de 27 anos do interior da China foi detido na segunda-feira por suspeita de furto qualificado numa loja de roupa na Avenida do Almirante Lacerda que provocou um prejuízo de 30 mil patacas, anunciou ontem a Polícia Judiciária (PJ) em conferência de imprensa.

O suspeito foi detido no passado dia 30 de Novembro quando se preparava para sair de Macau. “No início do mês de Novembro, dois proprietários de lojas locais apresentaram queixa por furto e danos nos seus estabelecimentos localizados na área de Nam Van e na Avenida do Almirante Lacerda. Através do sistema ‘Olhos no Céu’ identificámos dois suspeitos. Com recurso às imagens captadas pelo sistema de videovigilância confirmámos também uma tentativa de assalto a uma loja em Nam Van”, começou por explicar um porta-voz da PJ.

De acordo com a investigação, os crimes ocorreram na madrugada de dia 7 de Novembro. “Por volta das 4 da manhã, os dois suspeitos começaram por tentar abrir a porta de vidro de uma loja localizada na área de Nam Van, mas acabaram por desistir e deixaram danos na porta. Como não conseguiram, os suspeitos dirigiram-se a uma loja de vestuário na Almirante Lacerda e entraram depois de abrirem a porta rolante com auxílio de uma chave de fendas”, indicou o porta-voz da PJ.

No interior do estabelecimento, os dois suspeitos esvaziaram a caixa registadora. “O proprietário da loja teve um prejuízo de 30 mil patacas pois os suspeitos levaram vários tipos de notas da caixa registadora antes de fugirem para o interior da China. No entanto, um dos suspeitos regressou a Macau no dia 28 de Novembro e polícia localizou-o quando tentava sair do território no dia 30 de Novembro”.

O detido confessou o crime às autoridades, de acordo com a polícia. “O suspeito disse que no início do mês entrou em Macau com um amigo com o intuito de jogar nos casinos. No entanto, depois de perderem todo o dinheiro, os suspeitos decidiram roubar lojas para atenuar o prejuízo. O detido foi presente hoje [terça-feira] ao Ministério Público por furto qualificado”.