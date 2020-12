Coutinho pede ao Governo que divulgue informações sobre plano de vacinação contra a Covid-19

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

José Pereira Coutinho quer que o Governo dê mais detalhes sobre a aquisição de vacinas contra a Covid-19 e sobre o plano de vacinação. Numa interpelação escrita, o deputado sugeriu também que o Executivo avance para uma segunda inspecção à qualidade das vacinas contra a gripe.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Através de uma interpelação escrita, o deputado José Pereira Coutinho questionou o Governo sobre os planos de vacinas, quer para a gripe, quer para a Covid-19. Sobre a Covid-19, Pereira Coutinho lembrou que a pandemia “ainda não está controlada, o que deixa os residentes de Macau mais atentos aos trabalhos de prevenção no Inverno”. Sobre a gripe, o deputado apontou para as mortes que aconteceram na Coreia do Sul ligadas à administração da vacina.

Assim, o deputado diz que, “face à ligeira diferença subjacente à preservação e ao transporte das vacinas, que são administradas directamente no corpo humano, as suas qualidades e segurança devem ser sujeitas a uma inspecção mais minuciosa”, pede o parlamentar. Isto, diz, de forma a que sejam evitadas “falhas nos procedimentos relativos à administração da vacina que ameaçam a segurança da vida, originando perigo ao nível da segurança da saúde pública, algo semelhante aos casos que ocorreram na Coreia do Sul”.

O presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) sugere: “O Governo da RAEM deve avançar com uma segunda inspecção da qualidade das vacinas existentes contra a ‘influenza’, que incida em todas as vertentes envolvidas, tais como o transporte e a preservação, com vista à salvaguarda da segurança de quem se vai sujeitar à vacinação”.

Quanto à segurança das vacinas contra a gripe e contra o coronavírus, Coutinho pergunta: “De que medidas dispõe o Governo para prevenir ou reduzir os casos relativos aos importantes temas que se relacionam com a segurança da saúde?”. O deputado eleito pela via directa questiona ainda se o Executivo definiu, no âmbito da prevenção da epidemia, políticas “para garantir a saúde que se destinem a dar resposta ao referido perigo latente”.

Por fim, José Pereira Coutinho foca-se na vacina para a Covid-19. Em Setembro, recorde-se, os Serviços de Saúde anunciaram que pretendiam adquirir 1,4 milhões de vacinas contra a Covid-19 de forma a assegurar duas doses por residente. O Governo assinou mesmo um protocolo com a Organização Mundial de Saúde e com a Aliança Mundial para Vacinas e Imunização tendo em vista o fornecimento de vacinas.

Na interpelação, Coutinho diz que o Governo “deve divulgar, atempadamente, as informações relacionadas com a aquisição, designadamente o local de origem, quantidade, preço e transporte”. O deputado pede ainda ao Governo que detalhe o plano de vacinação e que avalie “os riscos subjacentes à ocorrência de reacções negativas que, segundo previsões, possam surgir na sequência da administração das vacinas destinadas à prevenção da Covid-19”, para “dissipar as preocupações dos residentes de Macau”.