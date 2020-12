Wong Sio Chak desvia respostas sobre 4 de Junho

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Na sessão de ontem, Sulu Sou aproveitou para voltar a questionar Wong Sio Chak, secretário para a Segurança, sobre a noite de 4 de Junho, em que a vigília pelas vítimas do massacre de Tiananmen foi proibida pelas autoridades. “Serviu-se de algumas instruções dos Serviços de Saúde para não emitir autorização”, indicou o democrata, acrescentando que, até hoje, as autoridades nunca chegaram a revelar quantos agentes de segurança estiveram no Largo do Senado na noite de 4 de Julho, por forma a evitar que acontecesse a vigília.

Nessa noite, pelo menos duas pessoas foram levadas para a esquadra por agentes da polícia por estarem sentadas no Largo do Senado com uma imagem do “Homem do Tanque”. Sulu Sou pediu também para o secretário detalhar quantas pessoas no total foram levadas para a esquadra nessa noite.

“Quanto à questão da reunião e manifestação, há um ponto que não referiu: é que estávamos na altura numa situação pandémica”, respondeu o secretário para a Segurança, assinalando que este “é um facto a considerar”. Sem responder às questões, Wong Sio Chak frisou: “Em Junho, não estava estabilizada a situação pandémica. Porque é que não referiu esta situação?”. A 4 de Junho não havia casos activos de infecção por Covid-19. O último caso de infecção tinha sido registado em Macau no dia 8 de Abril.

No passado, o gabinete do secretário para a Segurança já tinha indicado que, na não autorização da vigília pelas vítimas do massacre de 1989, as autoridades “cumpriram as suas atribuições legais e aplicaram firmemente a lei e as instruções da autoridade sanitária”. Ainda em Junho, em resposta ao PONTO FINAL, o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) tinha indicado que não sabia quantos agentes estiveram no Largo do Senado na noite de dia 4 de Junho e, além disso, não sabia quantas pessoas tinham sido identificadas ou levadas para a esquadra.

A.V.