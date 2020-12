Visitantes do interior da China impulsionaram crescimento do sector hoteleiro em Outubro

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

O regresso dos vistos individuais em Setembro e as festividades da Semana Dourada contribuíram para o crescimento da taxa de ocupação hoteleira de Macau no mês passado, com o número de hóspedes do interior da China a registar um aumento de 168,1% em Outubro face aos números do mês anterior.

Segundo dados divulgados ontem pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, a taxa de ocupação média de quartos de hóspedes foi de 40,0% em Outubro, “observando-se um acréscimo de 22,9 pontos percentuais, face a Setembro de 2020 e um decréscimo de 48,3 pontos percentuais, em termos anuais”. Já a taxa de ocupação média de quartos de hóspedes dos hotéis de 3 estrelas fixou-se nos 51,1%, informaram os Serviços de Estatística e Censos, acrescentando que foram excluídos os hotéis e pensões utilizados para observação médica.

Em Outubro de 2020 Macau teve 120 hotéis e pensões abertos ao público (-1, face ao mês homólogo do ano anterior) com um total de 35.000 quartos de hóspedes (-7,8%) onde ficaram hospedados um total de 438.000 indivíduos, menos 62,8%, em termos anuais. “O número de hóspedes do interior da China correspondeu a 358.000, registando-se um acréscimo de 168,1%, face a Setembro de 2020 e uma queda de 56,1%, em relação a Outubro de 2019. O número de hóspedes locais fixou-se em 57.000, aumentando 13,6%, em termos anuais. O período médio de permanência dos hóspedes situou-se em 1,7 noites, mais 0,2 noites, face ao mês homólogo de 2019”, pode ler-se no comunicado.

Já a taxa de ocupação média de quartos de hóspedes dos hotéis e pensões entre Janeiro e Outubro foi de 24,6%, ou seja, menos 66,0 pontos percentuais, relativamente ao mesmo período do ano anterior. “Os hotéis e pensões hospedaram 2.819.000 indivíduos, menos 76,0%, face ao idêntico período de 2019 e o período médio de permanência dos hóspedes correspondeu a 1,7 noites, mais 0,2 noites”.

Por seu turno, o número de residentes de Macau que viajou para o exterior com recurso a serviços de agências de viagens correspondeu a 6.900, sendo que 6.600 deslocaram-se ao interior da China. “No período de Janeiro a Outubro de 2020 o número de visitantes em excursões totalizou 258.000, menos 96,5%, face ao período homólogo de 2019 e o de residentes que viajaram para o exterior com recurso a serviços de agências de viagens fixou-se em 101.000, menos 93,2%”.