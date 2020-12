Serviços de Saúde autorizaram seis pedidos de entrada em Macau de estrangeiros na China

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Apesar do aumento de entradas no território de residentes provenientes de países considerados de alto risco, as autoridades de Macau consideram que não será necessário para já aumentar o número de hotéis para observação médica. Em conferência de imprensa, os Serviços de Saúde admitiram a possibilidade de haver novos casos importados de residentes que regressem a Macau e revelaram ter dado autorização a seis pedidos de entrada de estrangeiros na China.

Eduardo Santiago

Os Serviços de Saúde aprovaram seis pedidos de entrada em Macau de cidadãos estrangeiros na China no âmbito do regime de excepção que entra hoje em vigor e que autoriza a entrada no território de estrangeiros que estão no interior da China e onde permanecem nos 14 dias anteriores à vinda para o território por motivos de reunião familiar ou de “relacionamento estreito” com Macau. A informação foi avançada ontem em conferência de imprensa pela coordenadora do Núcleo de Prevenção e Doenças Infecciosas e Vigilância da Doença, Leong Iek Hou.

“Até hoje há 84 pedidos para entrar em Macau envolvendo 102 pessoas. Amanhã [terça-feira] vamos começar com este plano. Neste momento, a maioria dos pedidos está em vias de apreciação e também de entrega de documentos em falta. Foram aprovados seis pedidos e os outros estão em apreciação”, indicou Leong Iek Hou.

Os cidadãos estrangeiros que reúnam as exigências dos Serviços de Saúde podem entrar em Macau com isenção de quarentena uma vez que estão há pelo menos 14 dias no interior da China. Já os residentes de Macau que regressem ao território a partir de locais de riscos estão sujeitos a quarentena.

“Vimos que recentemente houve um aumento de pessoas que regressavam. Regressavam a Macau entre 50 a 100 pessoas por dia, mas ontem [domingo] houve cerca de 200 pessoas que voltaram a Macau”, referiu o médico adjunto da Direcção do Centro Hospitalar Conde S. Januário, Lo Iek Long, acrescentando depois que as autoridades não descartam a possibilidade de haver casos importados em quarentena. “Não afastamos a hipótese de haver casos de manifestação da doença durante o isolamento. Ou seja, o aparecimento de casos importados. Mas preparámo-nos melhor para a pior situação que poderá surgir. Por isso faremos o possível para garantir a segurança comunitária”, frisou.

De acordo com os dados apresentados pelos Serviços de Saúde, o aumento do número de residentes que regressam a Macau pode ser justificado com o fim das aulas no estrangeiro. “Recentemente, muitas escolas do exterior já começaram as férias, por isso há um aumento de pessoas a virem a Macau. Ontem [domingo] foram 190 pessoas que regressaram a Macau através de Taiwan. E vieram da Austrália, Reino Unido ou EUA. Para além destes, muitas pessoas vieram de Taiwan e de Hong Kong. Sabemos que a situação pandémica no exterior é mais grave, e por isso há um grande risco de as pessoas serem infectadas. Apelamos sempre às pessoas para que tenham em conta as medidas de prevenção, e essas pessoas vão estar nos hotéis designados. Vamos cumprir rigorosamente as medidas de prevenção para prevenir casos importados”, afirmou Leong Iek Hou.

Apesar de haver um aumento de entradas de residentes provenientes de zonas consideradas de alto risco, as autoridades de Macau não equacionam aumentar o número de hotéis designados para observação médica. “Sobre os hotéis designados vamos continuar a monitorizar o número de pessoas. Por enquanto ainda é suficiente para as pessoas que regressam, mas de acordo com a situação vamos continuar a ver que hotéis são necessários”, garantiu Lau Fong Chi, chefe da Divisão de Relações Públicas da Direcção dos Serviços de Turismo, acrescentando que, na última semana, os hotéis designados tiveram um total de 1.216 pessoas em observação médica, nomeadamente 36 trabalhadores não-residentes do interior da China, 466 residentes de Macau e 714 turistas.

Já Ma Chio Hong, chefe da Divisão de Operações e Comunicações do CPSP, disse em conferência de imprensa que na semana passada, entre 23 e 29 de Novembro, o número total de pessoas que entraram e saíram do território aumentou 1,56% em comparação com a semana de 16 a 22 de Novembro, sendo que o número de visitantes de Macau registou um aumento de cerca de 1,29%.