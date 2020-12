Mecanismo anti-burla suspendeu transferências no valor de nove milhões de patacas

Ella Lei

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Wong Sio Chak, secretário para a Segurança, fez ontem saber que, nos primeiros nove meses do ano, foram suspensas transferências bancárias no valor de nove milhões de patacas por suspeitas de se tratarem de burlas. “Temos de continuar a reforçar os devidos trabalhos” no âmbito da sensibilização e prevenção das burlas online, indicou o secretário.

André Vinagre

Na sessão de apresentação das Linhas de Acção Governativa (LAG) da tutela da Segurança aos deputados, Wong Sio Chak foi questionado por Ella Lei e por Si Ka Lon sobre o número crescente de burlas online que têm afectado os cidadãos. Na resposta, o secretário fez saber que, de Janeiro a Setembro de 2020, foram instaurados um total de 302 processos relativos a suspeitas de burlas online, mais 74 do que as registadas no ano passado. Os casos de burla registados nos primeiros nove meses deste ano envolveram um montante de cerca de 15 milhões de patacas.

O secretário lembrou que Macau tem um mecanismo “anti-burla” de suspensão das transferências bancárias quando se trata de casos suspeitos. Ao longo deste ano foram já suspensas 27 transferências bancárias, cujo montante total ronda os nove milhões de patacas, indicou o governante. “Temos de continuar a reforçar os devidos trabalhos” de prevenção das burlas online, indicou Wong Sio Chak. Quanto aos casamentos falsos, o secretário indicou que nos primeiros nove meses do ano foram descobertos 41 casos, envolvendo 92 indivíduos.

Outro tema que esteve em foco ontem na Assembleia Legislativa (AL) tem a ver com o registo de voluntários no âmbito do regime jurídico da Protecção Civil. Wong Sio Chak adiantou que os interessados em participar nas acções da Protecção Civil enquanto voluntários vão poder inscrever-se a partir de Janeiro.

“Em Janeiro já vamos recrutar voluntários. Os residentes de Macau que estão interessados e que reúnam as condições podem inscrever-se, e depois vamos fazer uma selecção. Se passarem, vão para acções de formação, e depois são agrupados por diversos grupos”, afirmou ontem Wong Sio Chak.

Segundo o relatório das LAG da área da Segurança, o objectivo passa por fazer com que os voluntários “possuam condições para ajudarem nos trabalhos de divulgação e sensibilização de protecção civil, bem como participarem nas operações de protecção civil dentro das suas capacidades”.

Ao mesmo tempo, os Serviços de Polícia Unitários (SPU) vão introduzir o sistema de gestão de voluntários de Protecção Civil na plataforma de Comando para Resposta de Emergências, “a fim de fornecer um suporte técnico ao Centro de Operações de Protecção Civil e melhor dominar os recursos dos voluntários e efectuar uma coordenação razoável e eficiente dos mesmos”.