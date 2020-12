Homem agredido e despido em casa de banho até revelar código do multibanco

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Três homens do interior da China foram detidos pela Polícia Judiciária na sequência de um caso de agressão e furto numa casa de banho de um casino no Cotai. A vítima alegou desconhecer os três suspeitos, mas uma investigação da Polícia Judiciária apurou que o homem do interior da China de 39 anos terá burlado os três homens em 50 mil dólares de Hong Kong. Os quatro homens foram presentes ao Ministério Público por suspeita de burla.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve três homens do interior da China por suspeita de furto e agressão numa casa-de-banho de um casino. A investigação foi desencadeada no passado dia 28 de Novembro na sequência de uma queixa apresentada por um homem de 39 anos, que alegou ter sido espancado e assaltado por desconhecidos após recusar uma proposta para trocar yuan por dólares de Hong Kong no interior de uma casa de banho de um casino na zona do Cotai.

“Recebemos uma queixa de um crime ocorrido num casino no passado dia 28 de Novembro. Um homem do interior da China de 39 anos alegou ter sido assaltado e agredido por três homens quando estava na casa de banho de um casino. A vítima disse à polícia desconhecer os homens que alegadamente estão envolvidos num esquema de troca de yuan por dólares de Hong Kong e acusou-os de lhe terem roubado um relógio, o telemóvel, o bilhete de identidade, vários cartões bancários e algum dinheiro. Para além disso, a vítima referiu também ter sido despido e forçado a soletrar todas as palavras-passe dos cartões multibanco para um telemóvel”, revelou ontem um porta-voz da Polícia Judiciária em conferência de imprensa.

Depois de ter sido coagido a revelar os seus dados pessoais, a vítima fugiu da casa de banho e fez queixa a um segurança do casino. Dois dos agressores foram detidos no local, enquanto que o terceiro acabou por ser identificado e localizado no domingo através do sistema de videovigilância. “Dois suspeitos foram interceptados pela segurança do casino no dia seguinte e o terceiro suspeito foi detido pelas autoridades com a ajuda das câmaras de vigilância pública. Os três suspeitos admitiram ter cometido o crime de furto e agressão, mas alegaram ter sido enganados pela alegada vítima, que os terá defraudado em 50 mil dólares de Hong Kong num esquema de troca de yuan por dólares de Hong Kong. Os três homens referiram também que o homem recebeu 50 mil dólares de Hong Kong e que recusou devolver-lhes o dinheiro”, referiu o porta-voz da PJ.

De acordo com a investigação criminal, a PJ apurou que “a vítima tentou efectivamente enganar os suspeitos e foi espancado como resultado disso”. O caso está a ser investigado como sendo uma burla, sendo que a PJ continua à procura de três pessoas envolvidas que se encontram em liberdade e do paradeiro do dinheiro envolvido. Os quatro homens foram ontem presentes ao Ministério Público.

No seguimento das investigações, a PJ deteve também 11 pessoas com idades compreendidas entre os 30 e os 40 anos num quarto de hotel na Taipa por envolvimento num esquema relacionado com troca de yuan por dólares de Hong Kong. Segundo, a PJ, “os 11 homens foram transferidos para o departamento competente para acompanhamento e deportação para o interior da China”.