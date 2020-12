Funcionária de casino perdeu 74.888 patacas em aplicação de investimentos indicada por desconhecido

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

A Polícia Judiciária (PJ) abriu uma investigação por uma alegada de burla na sequência de uma queixa apresentada por uma residente de Macau no passado dia 27 de Novembro. A mulher, com cerca de 40 anos, trabalha num casino e alegou ter sido enganada por um homem que conheceu nas redes sociais depois de perder mais de 70 mil patacas numa aplicação para investimentos.

“A mulher alegou ter conhecido um homem no Facebook em Maio com quem começou a trocar mensagens através da aplicação WhatsApp. O homem tinha um número de Hong Kong e disse-lhe que trabalhava na área das finanças. Depois de lhe dizer que tinha conhecimentos de cálculos matemáticos, o homem prometeu à vítima conselhos caso instalasse uma aplicação para investimentos e abrisse uma conta”, começou por dizer um porta-voz da PJ em conferência de imprensa.

Depois de trocarem várias mensagens entre Maio e Outubro, a mulher aceitou seguir o conselho do suspeito. “Ao fim de 5 meses, a mulher ganhou confiança e criou uma conta na referida aplicação para investimentos. Conforme as instruções do suspeito, a vítima depositou 15 mil yuans numa conta do Banco da China continental e conseguiu ter lucro. Após ganhar dinheiro na referida aplicação, a vítima acabou por ser aliciada novamente pelo homem para investir mais 40 mil yuan na referida aplicação. No entanto, a mulher disse-lhe que não tinha dinheiro”, indicou o porta-voz da PJ.

Segundo as alegações da vítima, o suspeito prontificou-se a ajudá-la com um depósito de 40 mil yuan na conta da referida aplicação. “Com esse dinheiro, a vítima fez os investimentos indicados pelo homem e voltou a ter lucro. Segundo o depoimento, a vítima alegou ter mais de 50 mil yuan na conta e um lucro de 40 mil yuan. A mulher quis levantar todo dinheiro, mas o homem explicou-lhe que tal não era possível porque teria de pagar impostos na China e que, por isso, não era possível levantar dinheiro. No entanto, o homem disse-lhe mais tarde que teria de depositar mais dinheiro para provar que a conta estava activa e no dia 27 de Novembro a vítima depositou mais 64.888 yuan. Mesmo assim, a vítima não conseguiu levantar o dinheiro e apresentou queixa à PJ alegando um prejuízo total de 74.888 yuan”, explicaram as autoridades.

E.S.