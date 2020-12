Exposição artística descobre talento nos pacientes da ARTM

A Fundação Rui Cunha foi o espaço escolhido para a inauguração de “Pause and Discover Yourself”, iniciativa que faz parte da mostra anual de artes da Associação de Reabilitação de Dependências de Macau (ARTM) e que reúne trabalhos de pintura e artesanato de mais de 20 participantes realizados por pacientes em recuperação da associação.

Pedro André Santos

Pedrosantos.pontofinal@gmail.com

Chama-se “Pause and Discover Yourself” e coloca em exposição na Fundação Rui Cunha trabalhos de pintura e artesanato realizados por pacientes em recuperação na Associação de Reabilitação de Dependências de Macau (ARTM). A mostra resulta de um apanhado do trabalho anual feito nos programas terapêuticos da associação como forma de ajudar na recuperação da toxicodependência e outras dependências, como o jogo e o álcool, e contará com trabalhos de mais de 20 participantes.

“A importância desta exposição é o desenvolvimento das capacidades artísticas das pessoas que se encontram em tratamento”, começou por explicar Augusto Nogueira ao PONTO FINAL. O presidente da ARTM conta que muitas dessas capacidades acabaram por ser descobertas durante o tempo de internamento nas mais diversas artes, como a pintura e a cerâmica, talento esse que acabou por se ir revelando através da terapia e das actividades realizadas na associação. “Um ou outro já sabia que tinha algum jeito, mas principalmente foram descobertas aprofundadas durante o internamento. A cerâmica, por exemplo, é algo novo aqui na ARTM. Começámos a desenvolver, comprámos o material, e as pessoas foram aprendendo”, prosseguiu.

Augusto Nogueira acrescenta ainda que o resultado final tem sido importante para as pessoas “terem mais confiança nelas próprias”, aumentando a auto-estima ao ver o produto final, que é “bonito e admirado”. “Tudo isso ajuda que as pessoas sintam um maior valor interior”, sublinhou o presidente da ARTM.

Os trabalhos manuais e o artesanato aparecem como “uma componente importante na vida diária da comunidade da ARTM”, refere uma nota de imprensa, destacando o treino vocacional através de actividades recreativas. Com recurso a diferentes ferramentas e técnicas, os pacientes têm assim a possibilidade de “exprimir melhor os sentimentos e explorar a sua percepção do mundo ao redor, quando as palavras não são suficientes, ou quando ainda não têm consciência do seu novo papel numa vida sem dependências”, acrescenta o comunicado.

A exposição é hoje inaugurada na Fundação Rui Cunha, às 18h30, e irá manter-se no local até ao dia 9 de Dezembro. Os interessados nas obras de arte em exposição terão também a oportunidade de as adquirir, adiantou Augusto Nogueira. As restantes seguirão para a galeria de arte da ARTM, que será inaugurada no dia 19 de Dezembro na antiga leprosaria de Ká-Hó, podendo também ser vendidas em bazares nos quais a ARTM participa a convite de outras instituições.

Ainda sobre a galeria de arte, Augusto Nogueira referiu que será importante para os pacientes da associação de reabilitação poderem dar a conhecer a sua veia artística. “Temos uma rapariga que tem tido a iniciativa de criar mais trabalhos, e na nova galeria da ARTM iremos fazer uma exposição dela própria para o ano. Tem desenvolvido vários trabalhos, inclusive em ponto cruz, trabalhos muito bonitos, e iremos apoiá-la com uma exposição”, concluiu.