“Cada cidadão chinês tem obrigação de zelar pela segurança nacional, é sua obrigação”, diz Wong Sio Chak

Na apresentação das Linhas de Acção Governativa (LAG) da área da Segurança, a discussão centrou-se na segurança nacional. Foram vários os deputados que salientaram a importância da lei. Em sentido inverso, Sulu Sou disse que Macau não é Hong Kong e que os cidadãos não acreditam que haja riscos para a segurança nacional na RAEM. Wong Sio Chak, secretário para a Segurança, respondeu que “é uma obrigação indeclinável” zelar pela protecção da segurança nacional. O secretário disse ainda que, no passado, houve “partidos anti-Governo ou de Taiwan” que passaram por Macau. “Sabemos quem é que essas pessoas contactaram em Macau”, avisou.

André Vinagre

Wong Sio Chak foi ontem à Assembleia Legislativa (AL) apresentar as Linhas de Acção Governativa (LAG) para 2021 da tutela da Segurança. Perante os deputados, o secretário sublinhou a importância que o Governo dá à segurança nacional e disse mesmo que defendê-la é “uma obrigação indeclinável”.

Nas LAG do próximo ano, recorde-se, um dos pontos-chave da área da Segurança é a “promoção do estabelecimento do sistema de defesa de segurança nacional” e o reforço dos “trabalhos de sensibilização e educação” no âmbito da segurança nacional. O Executivo já tinha anunciado a intenção de rever a lei de segurança nacional de Macau, que está em vigor na RAEM desde 2009.

Angela Leong e Si Ka lon foram os primeiros deputados a sublinhar a importância do reforço da segurança nacional em Macau. O deputado eleito pela via directa fez mesmo um pedido a Wong Sio Chak: “O secretário deve tomar medidas mais rigorosas para levar a bom porto as acções de segurança nacional, combatendo todas as acções que, através da internet, interfiram nos assuntos [internos]”.

Chui Sai Peng apontou mesmo que ”o Governo tem a obrigação constitucional de garantir a segurança nacional”. O deputado eleito por sufrágio indirecto disse que “o sistema de educação é perfeito, mas há riscos de segurança nacional que dependem do clima mundial e de influências externas”.

Sulu Sou, por outro lado, desvalorizou a segurança nacional e lembrou que desde que entrou em vigor a lei de segurança nacional de Macau nunca foi utilizada. “Em Macau há risco reduzido”, indicou o democrata, fazendo a comparação com a região vizinha: “Essas duas regiões têm contextos diferentes, cultural, político e outros. Estas duas regiões têm uma gestão diferente e não podem ser uniformizadas”.

Segundo o deputado, os residentes de Macau não vêem os riscos que levam o Governo a querer reforçar o diploma. “O que os cidadãos sentem é diferente daquilo que o Governo sente. Para os cidadãos, o risco é reduzido, mas para o Governo parece que o risco é muito elevado”, referiu Sulu Sou.

“Cada cidadão chinês tem obrigação de zelar pela segurança nacional, é sua obrigação. O problema maior é negar isto”, respondeu Wong Sio Chak, acrescentando: “Temos de ver o risco que corremos em termos de segurança interna, tendo em atenção ao que aconteceu em Hong Kong”. “Temos de prevenir que a segurança do Estado seja prejudicada”, disse, reforçando: “Temos de antever as situações”. Para Wong Sio Chak, defender a segurança nacional é “uma obrigação indeclinável” dos cidadãos de Macau.

O secretário disse também que o Governo quer “defender” Macau de interferências externas, tais como dos partidos “anti-Governo” de Hong Kong e de Taiwan. “Temos tido interferências externas que querem interferir na nossa política, não sei se conhece esses casos”, disse, dirigindo-se ao deputado democrata e deixando um aviso: “Sabemos quem é que essas pessoas contactaram em Macau”.