Pedro Chiang foi detido por engano em Portugal e libertado dois dias depois

O empresário foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) de Portugal no dia 18 de Novembro, mas foi libertado no dia 20 porque as autoridades verificaram que o mandado de detenção estava inválido e deveria ter sido retirado há quase três anos, esclareceu João Miguel Barros, advogado de Pedro Chiang, num comunicado enviado às redacções. Mesmo com a prescrição do mandado desde 2017, as autoridades de Macau mantiveram activo o pedido de cooperação judicial internacional.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Pedro Chiang, empresário condenado em dois processos ligados ao caso do ex-secretário para os Transportes e Obras Públicas, Ao Man Long, foi detido em Lisboa no dia 18 de Novembro, mas dois dias depois foi libertado devido ao facto de o mandado de detenção estar inválido, tendo prescrito em Outubro de 2017.

Dia 18, a Polícia Judiciária (PJ) de Portugal executou um mandado de detenção sobre Pedro Chiang. Segundo a Rádio Macau, o empresário nascido no Camboja foi chamado pelas autoridades portuguesas a prestar declarações referentes a uma outra investigação e, nessa altura, os agentes da PJ de Portugal verificaram que havia um mandado de detenção internacional sobre Chiang a pedido das autoridades de Macau e cumpriram-no.

Numa nota enviada às redacções, João Miguel Barros diz que no dia seguinte à sua detenção, o Tribunal Judicial de Base (TJB) teve de voltar a notificar a PJ de Macau para que fosse retirado da Interpol o mandado devido à prescrição do processo em que Pedro Chiang foi condenado em Macau. Chiang foi libertado no dia 20. A primeira ordem de devolução do mandado tinha sido feita a 6 de Outubro de 2017.

Segundo o advogado de Pedro Chiang, “a Polícia Judiciária portuguesa agiu na fronteira do automatismo acrítico ao deter Pedro Chiang”, porque “ainda que não o sabendo ‘a priori’, podia saber com facilidade que estava perante um grosseiro ‘erro do sistema’, porque isso lhe foi explicado na altura por uma advogada”.

“A polícia serve para investigar e ser isenta nas conclusões do que apura. Mas, neste caso, a Polícia Judiciária de Portugal preferiu o facilitismo de deter e comunicar publicamente um facto substancialmente vazio, o que só a desprestigia”, afirma João Miguel Barros no comunicado.

O causídico questiona: “Que sistema de justiça é este que, três anos depois de declarar a prescrição de um processo crime e de o arquivar, se permite manter activos pedidos de cooperação judiciária internacional, tendo em vista a notificação de sentenças prescritas e o pedido de extradição referente a pessoas livres?”.

CONDENADO EM DOIS PROCESSOS LIGADOS A AO MAN LONG

Recorde-se que Pedro Chiang foi condenado em dois processos ligados ao caso do antigo secretário para os Transportes e Obras Públicas, Ao Man Long. Pedro Chiang foi julgado à revelia nestes dois casos, uma vez que vive em Portugal há mais de dez anos. Em Abril de 2009, o Tribunal de Última Instância concluiu que Ao Man Long tinha recebido de Pedro Chiang dois milhões de dólares de Hong Kong para aprovar, em 2006, um projecto para um complexo residencial com 32 andares. Neste processo, Chiang foi condenado em 2011 a uma pena única de seis anos e dez meses de prisão. Três anos mais tarde viria uma nova sentença de três anos e três meses de cadeia, num outro caso também ligado ao ex-secretário. Contudo, Pedro Chiang mudou-se para Portugal em 2009.

Sobre o primeiro processo, João Miguel Barros esclarece que os dois crimes de que Chiang estava acusado prescreveram, um em Março de 2018 e outro em Março de 2020. “Estes despachos estão transitados em julgado pelo que a responsabilidade criminal de Pedro Chiang está extinta neste primeiro processo”, assinala Barros. No segundo processo, a responsabilidade criminal do empresário prescreveu a 6 de Outubro de 2017. No entanto, o aviso vermelho da Interpol foi actualizado recentemente, a 22 de Setembro de 2020, “o que torna ainda mais grave a situação”, aponta o advogado.

No comunicado, o advogado do empresário lança questões às autoridades: “Porque é que os tribunais de Macau não cumpriram o seu dever de pedir a devolução do mandado à Interpol após a declaração de prescrição do processo?”; “Como é que a Interpol manteve activo um alerta vermelho para deter uma pessoa para a notificação de uma sentença tendo em vista a sua extradição?”; “Por que razão, estando o processo prescrito desde 2017, o alerta vermelho da Interpol foi actualizado em Setembro de 2020?”; e “sabendo a Polícia Judiciária de Macau que o processo estava prescrito, por que razão não promoveu junto da Interpol a recolha do mandato?”.