Lei Wai Nong alertou para risco de “novo pico da taxa de desemprego”

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

O secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, garantiu que uma das prioridades do Governo para o próximo ano financeiro será a salvaguarda da estabilidade do emprego dos residentes locais num contexto particularmente complicado por causa da pandemia da Covid-19. Na apresentação das Linhas de Acção Governativa para 2021, a situação do emprego em Macau foi um dos tópicos abordados por vários deputados.

Lei Wai Nong assumiu que a taxa de desemprego entre Agosto e Outubro de 2020 fixou-se nos 4,1% e que poderá aumentar nos próximos meses. O representante do Executivo assinalou também que nos primeiros três trimestres do ano, o PIB de Macau teve uma quebra de 60%. “A filosofia principal é a de que temos que ficar preparados para um novo pico da taxa de desemprego. Ainda não estamos no pico. Ainda temos a pressão de ter um novo pico, assim como a pressão de termos tido uma quebra de 60% da economia nos primeiros nove meses do ano, por isso temos de nos preparar”, respondeu Lei Wai Nong aos deputados sobre os valores do desemprego.

Durante o debate das LAG para 2021, os deputados levantaram preocupações sobre a entrada de jovens recém-licenciados no mercado de trabalho no actual contexto económico e questionaram o secretário para a Economia e Finanças em relação às medidas de apoio para ajudar os jovens. Na resposta, Lei Wai Nong indicou que foram disponibilizadas 1.400 vagas para planos de estágio, que contaram com a participação de 568 jovens. No entanto, dos 70% dos jovens contratados apenas 173 acabaram por ficar. Questionado pelos membros da Assembleia Legislativa para a razão do valor baixo de contratados, Lei Wai Nong disse que os jovens “não aceitam alguns postos”. “Alguns não foram recrutados porque não querem trabalhar por turnos ou em diferentes postos de trabalho. Não aceitam alguns postos. Por exemplo, no sector financeiro, no sector de gestão de fortunas e também no posto de inspecção. Os jovens têm muita pressa e gostam mais da área do atendimento e de alguns trabalhos administrativos. Quanto mais rápido entrarem no mercado laboral mais rápido adquirem experiência”, referiu o secretário para a Economia e Finanças.

De acordo com os dados apresentados pelo Governo, a mediana do rendimento mensal dos residentes empregados ronda as 18 mil patacas. Na opinião do deputado Sulu Sou, os jovens não aceitam “alguns trabalhos porque têm prestações para pagar a imobiliárias”.