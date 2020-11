Governo vai manter comparticipação pecuniária em numerário em 2021, assegura Lei Wai Nong

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Com uma despesa prevista de 22,6 mil milhões no próximo ano, o Executivo recuou na intenção de substituir os cheques de contribuição pecuniária por cartões de consumo. A revelação foi feita na sexta-feira pelo secretário para Economia e Finanças na apresentação das Linhas de Acção Governativa para o ano financeiro de 2021. Lei Wai Nong deixou em aberto uma eventual terceira ronda de apoios à população no próximo ano .

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

Os cheques de comparticipação pecuniária de 2021 vão ser distribuídos em numerário a todos os residentes de Macau, garantiu o secretário para a Economia e Finanças durante a apresentação das Linhas de Acção Governativa (LAG) para o próximo ano financeiro. “A decisão final é termos este plano em numerário. Se pudermos colocar essas 10 mil patacas no mercado, isso pode produzir efeitos positivos. O consumo está directamente relacionado com o nosso trabalho. Temos que tentar consumir em Macau, porque apoiar as pequenas e médias empresas é dar apoio a nós próprios e garantir o emprego de muitas pessoas. Vamos continuar com a comparticipação pecuniária porque é um modelo com sucesso”, afirmou Lei Wai Nong na apresentação das LAG para 2021.

Os deputados questionaram o secretário sobre a implementação de uma terceira ronda de apoios por causa do impacto da pandemia na economia de Macau, e Lei Wai Nong reiterou que o Governo não descartou essa possibilidade, mas que tudo vai depender do próprio contexto pandémico e económico da região.

“O Chefe do Executivo já tinha anunciado que o Governo não tem as portas fechadas a essa possibilidade, mas temos de ver as reduções dos impostos e depois, relativamente às isenções, temos ainda a compensação pecuniária de 10 mil patacas para a população”, começou por explicar Lei Wai Nong, acrescentando que o Governo irá gastar 22,6 mil milhões em despesas no próximo ano.

Perante a insistência dos deputados sobre uma eventual terceira ronda de apoios, o secretário para a Economia e Finanças recordou que as medidas implementadas em 2020 foram provisórias num ano atípico. “Este ano é muito especial e, por isso, continuando na contenção das despesas dentro dos limites das receitas, vamos realizar as despesas de forma prudente. Agora, se poderá ou não haver uma terceira fase de distribuição de apoios, na verdade tivemos a primeira e a segunda ronda que foram sobre as medidas provisórias. Começámos com as medidas provisórias e depois é que entendemos a necessidade de uma primeira ronda de apoios quanto à redução e isenção de impostos, e ainda uma atribuição de uma subvenção das tarifas de electricidade e de água para ajudar a população a enfrentar as dificuldades, especialmente os lojistas e comerciantes, tendo em conta o baixo número de turistas que poderiam, nessa altura, vir a Macau. Não queremos que haja uma necessidade de uma terceira ronda, mas vamos monitorizando as necessidades do mercado”, assinalou o secretário para a Economia e Finanças.

Lei Wai Nong frisou também que “o Chefe do Executivo tem uma postura muito firme em relação às despesas, quando houver uma mudança na epidemia teremos de adoptar algumas medidas, e acho que ninguém quer ter uma terceira ronda de apoios porque isso significaria que a economia continua afectada pelo contexto pandémico, mas temos de salvaguardar essa possibilidade”.

Recorde-se que a comparticipação pecuniária contempla a distribuição de 10 mil patacas a todos os residentes de Macau e seis mil patacas aos residentes não-permanentes.