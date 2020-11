Fotografia e instalação de arte no MGM traça retrato artístico da ligação entre Macau e Hengqin

Encerra hoje a exposição de fotografia e instalação de arte “CityLink Macau & Hengqin”, patente no MGM Macau, que procura abordar a ligação entre Macau e a ilha de Hengqin. O projecto resulta de uma colaboração artística entre dois jovens artistas chineses, o fotógrafo local WangTou Kun e a designer Wu XiaXia.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

“Já alguma vez viu Macau e Hengqin assim tão lindos?”, cabeceia o título do comunicado de imprensa acerca da exposição de fotografia e instalação de arte “CityLink Macau & Hengqin”, patente até hoje no MGM Macau.

O tema do projecto, que é uma colaboração feita por dois jovens artistas chineses, um fotógrafo e uma designer, é a ligação ou a relação entre Macau e a ilha de Hengqin. De acordo com o comunicado, o tema das “relações” é um tema “eterno” para os artistas. “Os criadores contemporâneos estão muitas vezes mais interessados no tema das relações com as pessoas. A relação dos seres humanos entre si, com a natureza, com o mundo, com a tecnologia, todos estes se tornam temas de significado para os artistas”, refere o comunicado. Mas quando se trata do tema cidade, “não é frequente, e parece não ser fácil colocá-lo lá”, acrescenta a nota de imprensa.

As cidades são seres silenciosos, impessoais. Com um alcance tão grande, como podem contar as suas histórias e que tipo de histórias podem contar? Entre estas duas cidades, o que encarna o significado de relação?, questiona o comunicado, referindo que estas questões “precisam de ser abordadas na sua criação”.

Hoje em dia, Hengqin tornou-se um ponto de ligação entre a cidade de Zhuhai e Macau, ou mesmo entre o continente e a RAEM. Do ponto de vista geográfico, económico e da subsistência das pessoas, é uma realidade que Hengqin e Macau são uma só cidade. “Não temos visto muitas obras de arte que reflictam especificamente sobre este tema regional e fenómeno. Hengqin passou claramente de um conceito puramente regional e fenomenal para se tornar num fenómeno cultural”, acrescenta o comunicado.

Esta série de fotografias e obras de arte, por forma de instalação e numa só exposição, pretende preencher esta lacuna e tornar-se a primeira do seu género. A criação conjunta destes dois artistas, WangTou Kun, baseado em Macau, e Wu XiaXia, que vive em Zhuhai, representa também a fusão da cultura e da arte na “cidade contígua” que são Zhuhai e Macau. Nesta exposição os artistas desenvolvem o tema com 30 fotografias de WangTou Kun e três instalações de Wu XiaXia, com premissas que pretendem mostrar aos convidados “uma experiência de leitura interessante e integrada”.

Obras de Fotografia de WangTou Kun

Em 20 de Março de 2020, o artista WangTou Kun regressou de Boston a Macau, numa das primeiras vagas de grupos de estudantes estrangeiros que voltaram ao território, e logo após cumprir o período de quarentena começou a criar as obras. De acordo com o artista, no início concentrou-se no tema da documentação de Macau enquanto cidade atingida pela pandemia, tirando fotografias dos lugares mais turísticos e que agora se encontravam desertos de pessoas, tal como as Ruínas de São Paulo. Mais tarde, alargou o seu foco para outros lugares.

Tendo ouvido o Chefe do Executivo mencionar repetidamente acerca da cooperação entre Guangdong e Macau no desenvolvimento de Hengqin, Wang começou a visualizar a relação entre Macau e Hengqin através da fotografia. Com isto, a série “CityLink Macau & Hengqin” é concretizada. De entre as fotografias encontra-se a Universidade de Macau, o porto de Wanzai em Zhuhai, Hengqin, Taipa e Coloane, bem como outras áreas próximas e ligadas a Macau e a Hengqin.

Na exposição está captado também o 40.º aniversário da fundação da Região Administrativa Especial de Zhuhai e a abertura de um novo porto em Hengqin. O artista fez questão de utilizar muitos elementos circulares como efeito visual na série de forma a representar o conceito de “integração” e “Tai Chi”, na cultura chinesa. “A intersecção de dois círculos é um símbolo infinito, representando a intersecção das duas cidades e as infinitas possibilidades de desenvolvimento futuro. A distorção do espaço dá às imagens uma sensação surreal, como um filme de ficção científica”, refere o artista.

Na parte da instalação artística, apresenta-se o subtema de “Um mar de separação – Duas cidades separadas pelo mar”, onde a designer utiliza uma abordagem plana tridimensional, estendendo a pintura fotográfica de uma obra bidimensional para uma instalação tridimensional. Os edifícios pendurados e as ondas representam o desenvolvimento rápido da relação entre Hengqin e Macau. O solo é coberto com gelo seco para criar um efeito de nuvem, com os edifícios e a linha costeira a “saltar do quadro”, e a amizade entre os dois lados do mar é também contínua.

A exposição esta patente no salão polivalente do primeiro andar do hotel MGM Macau até ao dia 30 de Novembro.