Elsie Ao Ieong reitera apoio à industrialização dos resultados de investigação

FOTOGRAFIA: GCS

Na cerimónia de graduação deste ano da Universidade de Macau, Elsie Ao Ieong, secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, chamou a atenção para a formação de talentos locais. No seu discurso, a secretária afirmou: “As instituições de ensino superior constituem bases de inovação científica e de formação de quadros qualificados”.

“Com quatro laboratórios de referência do estado estabelecidos no território, Macau demonstra uma forte capacidade científica nas áreas da investigação e desenvolvimento de chips, dos estudos da qualidade de medicamentos chineses, da ‘internet das coisas’ para cidades inteligentes e das ciências lunares e planetárias”, destacou Elsie Ao Ieong, dizendo mesmo que, nalgumas destas áreas Macau já atingiu “proeminência à escala internacional”.

A secretária prosseguiu, citando as Linhas de Acção Governativa para 2021 e recordando que o Governo quer aumentar a proporção de estudantes não-locais, “sob a premissa de garantir o acesso ao ensino dos estudantes locais, apoiando e motivando as instituições de ensino superior a inovar o modelo de cooperação com a indústria, através do desenvolvimento de projectos de cooperação com o exterior”.

Além disso, Elsie Ao Ieong indicou que o Executivo vai promover a “industrialização dos resultados de investigação e a construção de parques industriais”, de forma a aumentar a qualidade do ensino superior e “cultivando, deste modo, mais quadros de excelência a nível internacional e propiciando a diversificação adequada da economia de Macau”.

A secretária disse ainda que a RAEM vai “aproveitar mais as vantagens conferidas pelo regime de ‘Um País, Dois Sistemas’ e acelerar a sua integração no desenvolvimento global do país” e terminou com um conselho aos jovens: “Espero que se mantenham ao corrente do desenvolvimento do país e tenham sempre em mente as virtudes transmitidas pelo lema da UM: o humanismo, a honestidade, a ética, a erudição e a sinceridade, assim como o valor fundamental do patriotismo e do amor a Macau”.