Bolsa de valores em Macau precisa de “estudo profundo” e de formação de “quadros qualificados”

Davis Fong

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

O Governo quer apostar na diversificação económica através do sistema financeiro, mas reconheceu ser necessário formar mais quadros qualificados antes de avançar para a criação de um mercado de obrigações. Na apresentação das LAG para 2021, o secretário para a Economia e Finanças assumiu que a criação de um sistema financeiro moderno será determinante para diversificação económica local, e que uma bolsa de valores poderá ajudar Macau na captação de investidores. No entanto, Lei Wai Nong admitiu que ainda não “estudou profundamente” a possibilidade de uma bolsa de valores de Macau em Hengqin.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

Na apresentação das Linhas de Acção Governativa para o ano de 2021, o secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, apontou o desenvolvimento do sistema financeiro como uma das estratégias do Governo para a diversificação económica, e reiterou a necessidade de formação de quadros qualificados locais para a modernização do sector. Sobre a possível criação de uma bolsa de valores de Macau em Hengqin, o representante do Executivo admitiu não ter estudado essa possibilidade, avançada na sexta-feira pela imprensa estatal chinesa, e afirmou que terão de ser feitos estudos aprofundados sobre o assunto.

De acordo com as informações veiculadas pela imprensa estatal, a Comissão de Desenvolvimento Nacional e Reforma comunicou a delegados de Macau à Assembleia Popular Nacional de que as autoridades de Pequim equacionam a criação de uma bolsa de valores de Macau sediada em Hengqin, com o objectivo de captar investimento e desenvolver o sector financeiro. A questão foi colocada a Lei Wai Nong no hemiciclo pelo deputado Davis Fong.

“A Comissão de Desenvolvimento Nacional e Reforma também está a pensar criar uma bolsa de valores em Hengqin. Criando essa bolsa de valores será que vai trazer vantagens para Macau? Mais postos de trabalho? Irá aumentar o nosso PIB? Que efeito sinergético irá ter para os serviços financeiros de Macau? Podemos ter na Grande Baía várias bolsas de valores? Gostaria de saber a sua opinião sobre este assunto, pois se esta é a indicação emanada pelo país para os investidores do interior da China, então se quisermos dinamizar o mercado de valores devemos investir em Hengqin ou em Macau?”, questionou o deputado.

Na resposta às questões apresentadas pelo deputado, Lei Wai Nong assinalou que o sector financeiro local representa mais de 10% do PIB de Macau e que os dados apontam para um crescimento nos últimos 10 anos. “Nos últimos 10 anos fiz um estudo e o crescimento anual [do sector financeiro] é de 18,1%, e tem um crescimento mais célere em comparação com o sector do jogo. Para além disso está no terceiro lugar no PIB de Macau. De acordo com os dados deste ano, o sector financeiro ocupa mais de 10% no PIB de Macau. E no futuro, se calhar, podemos alargar o espaço de desenvolvimento do sector financeiro”, disse o secretário para a Economia e Finanças.

Em relação à questão da bolsa de valores de Macau em Hengqin, Lei Wai Nong assumiu que ainda não analisou essa possibilidade com profundidade. “Ainda não fiz um estudo profundo sobre essa questão, mas em primeiro lugar o mais essencial é encontrar o nosso mercado e também saber qual é a relação entre o mercado de Macau e o mercado do exterior. Porque para termos uma bolsa de valores, para além de conhecermos o mercado, é necessário ter quadros qualificados nesta área. Por isso temos de fazer os trabalhos onde temos confiança que é no mercado de obrigações”, indicou Lei Wai Nong.

Uma das questões levantadas pela deputada Agnes Lam no hemiciclo foi a falta de quadros qualificados para o desenvolvimento do sector financeiro. “Alguns jovens não querem trabalhar em certos cargos no sector financeiro, qual o tamanho do sector financeiro de Macau? É por falta de formação que não querem trabalhar?”, questionou a deputada.

Já Mak Soi Kun assinalou que o mecanismo de supervisão de Macau “está mais virado” para os bancos tradicionais, e que tal “não chega para o sistema financeiro moderno”. “Há poucas pessoas com cursos. Faltam quadros qualificados. Há medidas específicas para estes quadros qualificados? Precisamos de formação pois sem estes quadros qualificados de Macau teremos de importar”, frisou o deputado.

Apesar de reconhecer a falta de quadros qualificados na área financeira, o secretário para a Economia e Finanças referiu que Macau formou 120 mil pessoas neste sector desde 2003. “Para desenvolver o sector financeiro é necessário ter talentos e quadros qualificados nessa área. Desde 2003 que formámos e demos acções de formação a 120 mil pessoas”, afirmou Lei Wai Nong, acrescentando que “os amigos do sector financeiro entendem que estes sectores têm um futuro brilhante. A única coisa que podemos fazer é reforçar a divulgação e promoção para que os jovens saibam sobre o futuro do seu emprego”.