Queixas de funcionários públicos têm diminuído. Coutinho diz que comissão é “inoperante”

A Comissão de Gestão do Tratamento de Queixas Apresentadas por Trabalhadores dos Serviços Públicos foi criada em Setembro de 2017 e, desde então, recebeu um total de 21 queixas de trabalhadores. Nos últimos dois anos, o número tem vindo a diminuir e, este ano, foram recebidas, até Outubro, apenas quatro queixas. Ao PONTO FINAL, a comissão garante que os funcionários públicos confiam no organismo. Porém, Pereira Coutinho, presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM), diz que a comissão é “inoperante” e que o gabinete serve para a “colocação de pessoas amigas”.

Criado em Setembro de 2017 com o propósito de “garantir o direito de queixa a todos os trabalhadores dos serviços públicos”, “promover a comunicação e criar um harmonioso ambiente de trabalho” e “aperfeiçoar a gestão e o funcionamento dos serviços públicos”, a Comissão de Gestão do Tratamento de Queixas Apresentadas por Trabalhadores dos Serviços Públicos recebeu, nestes três anos 21 queixas por parte de funcionários públicos.

O número já tinha sido adiantado por André Cheong, secretário para a Administração e Justiça, mas, ao PONTO FINAL, a comissão detalhou que, entre Setembro e Dezembro de 2017, a comissão recebeu três queixas. O número aumentou para oito em 2018, mas, a partir daí, foi diminuindo: seis queixas em 2019 e, nos primeiros dez meses de 2020, a comissão recebeu apenas quatro queixas. Segundo a comissão, “até à data, o tratamento de todos os casos ficou concluído”.

Segundo indicou a comissão, a maioria das queixas recebidas “está relacionada com problemas de comunicação interpessoal” e de “gestão interna”, que resultam de “comunicação não fluida” e “falta de técnicas de comunicação”.

A comissão garante que os serviços públicos “reconheceram que o regime permite resolver os conflitos dos trabalhadores no local de trabalho” e que, por outro lado, “os trabalhadores que recorreram a este regime afirmaram que durante o procedimento de apresentação da queixa sentiram seriedade e imparcialidade, quer por parte do serviço, quer da comissão, e consideram que lhes foram prestados apoio e atenção atempada, de modo que estão satisfeitos com os resultados de tratamento”.

Opinião contrária tem José Pereira Coutinho. O presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) comentou, ao PONTO FINAL, os números apresentados pela comissão, considerando que 21 queixas em três anos é “extremamente pouco”.

Na opinião do deputado à Assembleia Legislativa (AL), “o gabinete de recebimento de queixas dos trabalhadores da função pública é inoperante”. Isto porque, explica, “as pessoas não confiam na solução de apresentar queixas, sabendo de antemão que vai haver retaliação”. “Essa é só uma forma de dizer que existe um gabinete [para apresentação de queixas de funcionários públicos] e é por isso que os números divulgados de recebimento de queixas são extremamente baixos”, afirmou Coutinho.

O representante dos funcionários públicos na AL vai mais longe e diz mesmo que a Comissão de Gestão do Tratamento de Queixas Apresentadas por Trabalhadores dos Serviços Públicos serve apenas para a “colocação de pessoas amigas”, já que os membros deste gabinete recebem “salários chorudos”.

A comissão tem apenas três membros: Lei Pui Lam, que preside ao organismo, Leong Iok Wa e Kuong Iok Kao. Segundo o despacho assinado pelo antigo Chefe do Executivo, Chui Sai On, aquando da criação deste gabinete, a remuneração mensal do presidente corresponde ao índice 385 da tabela indiciária da função pública, e os outros dois membros têm uma remuneração equivalente ao índice 340. Ou seja, 35.035 patacas mensais, no caso do presidente, e 30.940 patacas para os outros dois membros. Os membros desta comissão exercem funções em regime de tempo parcial.

“É esquisito que este gabinete, cujos membros recebem salário, exerçam esse tipo de funções, na medida em que devia ser por regime de voluntariado e com pessoas que tivessem alguma experiência na área da função pública, o que não é o que acontece”, criticou José Pereira Coutinho, que pediu normas legais para proteger os denunciantes: “Nos países avançados há leis especiais que protegem os ‘whistleblowers’: não podem ser transferidos, não pode haver retaliação, não podem mudar de funções. É a própria lei que os protege em termos dos despedimentos ou despedimentos camuflados. Nós não temos isso cá em Macau”.