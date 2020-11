Número de trabalhadores do sector hoteleiro diminuiu 11,3% face a 2019

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

No final do terceiro trimestre deste ano, trabalhavam no sector hoteleiro 53.770 funcionários a tempo inteiro, o que representa um decréscimo de 11,3% em relação ao terceiro trimestre de 2019, indica a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) nos resultados, divulgados ontem, do inquérito às necessidades de mão-de-obra e às remunerações referentes ao terceiro trimestre de 2020. A DSEC assinala também que, em Setembro deste ano, a remuneração média dos trabalhadores deste sector fixou-se nas 16.680 patacas, menos 8,2% em relação a Março de 2020 e menos 10,3% comparativamente com Setembro de 2019.

Já o sector da restauração empregava em Setembro 25.046 trabalhadores a tempo inteiro, menos 4,2% do que há um ano. A remuneração média era de 9.100 patacas, menos 7,4% do que em Setembro de 2019.

A DSEC analisou também as indústrias transformadoras, onde em Setembro deste ano trabalhavam 9.154 funcionários a tempo completo, o que reflecte uma subida ligeira de 0,3% em termos anuais. A remuneração média cifrou-se nas 10.670 Patacas, menos 15,5%.

No sector da produção e distribuição de electricidade, gás e água havia 1.112 trabalhadores, mais 1,5% comparativamente com o ano passado. Os trabalhadores deste sector recebiam, em média, 32.040 patacas por mês, mais 1,1% do que no ano passado.

No fim do terceiro trimestre deste ano havia 1.003 vagas no sector dos restaurantes e similares, 536 no sector hoteleiro, e 361 no das indústrias transformadora”, tendo caído 841, 859 e 298, respectivamente, em termos anuais. O domínio do mandarim foi exigido em 60,3% das vagas nos hotéis, enquanto a língua inglesa era exigida em 45%.

Durante o terceiro trimestre, nos hotéis a taxa de recrutamento de trabalhadores era de 1% e a taxa de vagas era também de 1%, tendo decrescido 4 e 1,2 pontos percentuais, respectivamente, em termos anuais. Nos restaurantes, a taxa de recrutamento de trabalhadores foi de 4,5% e a taxa de vagas foi de 3,9%, diminuindo 4,1 e 2,7 pontos percentuais, respectivamente, em comparação com o ano passado. Isto indica uma contracção das necessidades de mão-de-obra destes ramos, nota a DSEC.