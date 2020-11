Investimento de 18,5 mil milhões para alargar procura interna vai diluir-se na China, diz Albano Martins

Fotografia: Eduardo Martins

Os deputados discutem hoje com representantes do Governo as Linhas de Acção Governativa para o ano financeiro de 2021 para a área da economia e finanças. O Executivo anunciou um investimento de 18,5 milhões de patacas em construções públicas para alargar a procura interna, mas esse valor poderá não ter um impacto real na economia, considerou o economista Albano Martins. Na área do turismo, Glenn McCartney considerou que poderá haver uma importante aposta no conceito de cidade inteligente. Em relação ao aperfeiçoamento da legislação relativa ao jogo prevista nas LAG, Albano Martins não acredita numa alteração significativa no actual modelo de concessão das operadoras.

Texto: Eduardo Santiago

Fotografia: Eduardo Martins

O secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, regressa esta sexta-feira à Assembleia Legislativa para discutir com os deputados as Linhas de Acção Governativa (LAG) da sua tutela para o ano financeiro de 2021 que prevê políticas financeiras proactivas para “alargar a procura interna” através de um investimento de 18,5 mil milhões de patacas em construções públicas. Para além da estabilização da economia e da garantia do emprego dos residentes, o documento que será discutido hoje no hemiciclo apresenta ainda prioridades como a “manutenção da estabilidade financeira e monetária” ou a integração no grande ciclo da economia nacional. Com o impacto da pandemia no sector do turismo e do jogo, o Executivo reiterou a necessidade de uma diversificação adequada da economia, assim como o “melhoramento do ambiente comercial” para as pequenas e médias empresas (PME) e o aperfeiçoamento da “legislação relativa ao jogo”.

Em declarações ao PONTO FINAL, o economista Albano Martins fez uma análise aos principais tópicos apresentados pelo Governo relacionados com a área da Economia e Finanças para o ano financeiro de 2021. Na opinião do especialista, o investimento de 18,5 mil milhões anunciado em construções públicas como forma de “alargar a procura interna” não terá um grande efeito prático na economia real.

“Há uma ideia clara de lançar muitas obras públicas. Vemos Macau um pouco transformada numa grande obra pública, nas estradas, por exemplo, mas a maior parte dessas empresas que fazem essas obras públicas, mesmo sendo de Macau, são empresas que subcontratam a outras empresas e cujos trabalhadores são essencialmente trabalhadores não-residentes”, referiu Albano Martins.

Para o economista, grande parte da distribuição desse investimento irá para os trabalhadores não-residentes chineses que serão contratados para estas construções públicas anunciadas pelo Governo nas LAG de 2021. “Grande parte da distribuição desse investimento vai parar à população não-residente que o vai levar para a sua terra e não o vai esbanjar cá. Ao final do dia eles regressam a casa e grande parte desse ‘imput’ vai-se diluir na economia ao lado. Cá há mais obras públicas, mas o que é que isso traz para a economia? Muito pouco. E ainda por cima com uma agravante de que a nossa taxa de execução não é realmente a melhor de todas pois há muito burocracia. A capacidade de executar muitos planos ao mesmo tempo ultrapassa a própria capacidade dos recursos humanos que a administração de Macau tem. Não é possível com os recursos humanos que a administração tem de fazer muito mais do que se faz”, considerou Albano Martins, realçando depois que uma reforma na administração pública será crucial para o desenvolvimento económico de Macau.

Simplificação de processos burocráticos pode ajudar ao desenvolvimento económico

“A tal simplificação do circuito da Administração Pública referida pelo secretário André Cheong é onde poderá haver grandes ganhos para o sector económico de Macau porque muito do investimento acaba por desaparecer ou transformar-se em prejuízo, porque o tempo que se leva para que uma actividade económica produza efeitos é de tal modo brutal que quando já há uma autorização, já não há hipótese nenhuma de se pagar os prejuízos que se incorreram, ainda para mais numa pequena economia onde todas as empresas são pequenas”, assinalou o economista.

No programa das LAG para a área da economia e finanças do ano financeiro de 2021 consta a intenção do Governo de “proceder à contenção das despesas públicas” na condição de que os benefícios associados ao bem-estar da população “não sejam afectados”, assim como a promoção, “de forma faseada”, de um trabalho de produção legislativa do regime da contracção pública. Para Albano Martins, os cortes nos desperdícios terão um efeito prático de permitir ao Governo “gastar menos do que tem amealhado”.

Revisão das políticas fiscais devia ser uma das prioridades do Governo

Sobre as medidas que poderão ser implementadas para assegurar a segurança e estabilidade do sistema financeiro, Albano Martins é da opinião que não haverá grandes alterações na relação da pataca ao dólar de Hong Kong. “O sistema financeiro de Macau tem uma moeda própria, está ligado a outra moeda que pertence ao sistema fiscal chinês, que é o dólar de Hong Kong, que por sua vez está ligado a dólar americano. Essa triangulação, pataca-dólar de Hong Kong-dólar americano é onde está um bocadinho a estabilidade desse sistema, e não sei o que é que a China vai querer fazer nestes próximos anos, mas não vai haver alterações de imediato, sobretudo agora que Biden ganhou as eleições nos EUA. Caso fosse o maluco do Trump a ganhar, a China era bem capaz de arriscar e pressionar Hong Kong para que se libertasse do dólar americano”, disse Albano Martins.

Fotografia: Eduardo Martins

Já em relação às eventuais medidas de apoio do Governo Central a favor de Macau, no sentido de “fortalecer o sector financeiro moderno”, o economista aponta para o desenvolvimento de um mercado de obrigações, ou seja, uma pequena bolsa de valores para ajudar Macau a resolver o seu excesso de liquidez. “Como Macau tem muita liquidez, muito dinheiro que não é utilizado, os capitais são colocados em Hong Kong, ou noutra bolsas, e aí seria um mecanismo para as empresas chineses virem cá e sacarem o dinheiro, mas é preciso garantias. Há poucos dias, viu-se que uma empresa estatal chinesa não conseguiu pagar o serviço de dívida. Não conseguir pagar o serviço de dívida significa que não vão conseguiu pagar a dívida. O serviço da dívida são os juros, e se não conseguem pagar os juros será que vai conseguir pagar o capital entregue a essas grandes empresas? É preciso ter cuidado”, avisou Albano Martins.

Uma questão que Albano Martins gostaria de ver discutida nas LAG de 2021 está relacionada com as políticas fiscais. Na opinião do economista, nos últimos anos houve uma “completa perversão da filosofia fiscal” para beneficiar o tecido empresarial de Macau em detrimento dos trabalhadores por conta de outrem, e deu como exemplo o código do imposto profissional. “Um empresário que ganha 75 mil patacas por mês não paga imposto, mas um trabalhador por conta de outrem paga imposto a partir de 17.144 patacas por mês. Em que terra é que isto é justiça fiscal? Estamos a falar em anos de 12 meses. Um trabalhador com menos de 65 anos de idade que ganhasse 6 mil patacas, fazendo contas a 14 meses num ano, teria de pagar 3.593 patacas no final do ano. Isto é miserável. É isso que tem de se alertar a administração pois há uma completa perversão da filosofia fiscal”, assinalou o economista, considerando ainda que o Governo deveria trabalhar mais para que fosse garantido “um mínimo de justiça fiscal” a todos os residentes.

“O tecido de Macau é minoritariamente empresarial porque a maioria são trabalhadores por conta de outrem. É muito importante o tecido empresarial, mas é preciso que haja um mínimo da justiça social, e os códigos, neste momento, distorcem o valor da justiça fiscal, porque privilegiam essencialmente os empresários, isto, acredito eu, porque na Assembleia Legislativa a maior parte são empresários”, assinalou.

Sector financeiro “sem peso” para promover a diversificação económica

Com uma economia assente maioritariamente nos serviços de turismo e jogo, Macau enfrenta um grande desafio para implementar políticas de diversificação económica. Para além da recuperação da economia afectada pela pandemia da Covid-19, o Governo necessita de encontrar soluções para desvincular-se da forte dependência económica da indústria do jogo. Contudo, a questão da diversificação económica não deverá passar pelo sector financeiro. “Tenho muitas dúvidas quando se fala da diversificação da economia via sector financeiro porque o sector financeiro não tem peso quase nenhum na economia de Macau. Só para se ter uma ideia, o valor acrescentado bruto dos bancos em 2018 não era mais do que 21 mil milhões de patacas, enquanto que a indústria do jogo representava em 2018 cerca de 214,5 mil milhões de patacas. Não tem comparação. A população empregada em Macau no primeiro trimestre de 2020 era de cerca de 400 mil pessoas e apenas 11.300 trabalhavam no sector financeiro”, frisou Albano Martins.

Fotografia: Eduardo Martins

No programa do Governo para o ano financeiro de 2021 consta o desenvolvimento da indústria da medicina tradicional chinesa e o desenvolvimento do sector de convenções e exposições, assim como a integração da economia de Macau no ciclo económico da China através do projecto da Grande Baía. Em relação ao sector de convenções e exposições, Albano Martins assinala que tem um valor acrescentado bruto de apenas 0,01% do PIB, e que as empresas de Macau devem prepara-se para a forte concorrência na Grande Baía.

“No projecto da Grande Baía estão concentradas milhões de pessoas e é necessário pedalada para se conseguir fazer apresentar ‘imputs’ positivos para Macau porque também vai ter negativos. Agora é preciso saber suportar a concorrência na Grande Baía e é nisso que tenho muitas dúvidas, mesmo que o nosso sistema fiscal seja um bom incentivo. No entanto, o investidor de Macau é um investidor de curto prazo, o investidor chinês estará interessado nos incentivos fiscais cá, mas para que isso funcione bem tem de ter mais ou menos as mesmas regras, porque senão vai ser uma grande confusão. E vai ser aí que a China vai querer entrar, nas regras jurídicas, pois provavelmente poderão baixar os impostos nessa área para que sejam semelhantes aos de Macau, porque não irá funcionar se cada um dos três operadores, China, Hong Kong e Macau, tiverem regras diferentes”.

Mais turismo inteligente com alterações à lei do jogo

Para 2021, o Governo indicou nas LAG que pretende aprofundar a integração intersectorial de “Turismo +”, de forma a promover o desenvolvimento do turismo inteligente e do turismo de qualidade. Para além disso, o Executivo tem planos de aperfeiçoamento da legislação relativa ao jogo e de intensificação da monitorização do sector do jogo através de meios tecnológicos.

Em declarações ao PONTO FINAL, o professor de Gestão Internacional de Resorts Integrados da Universidade de Macau, Glenn McCartney, assumiu que as informações sobre as medidas concretas para a área do turismo ainda são escassas, mas acredita numa aposta na revitalização de monumentos emblemáticos por via da tecnologia. “Talvez haja uma espécie de readaptação das propostas turísticas em alguns monumentos mais emblemáticos de forma a torná-los mais interactivos. Os turistas hoje em dia já não se limitam a entrar em museus e querem experiências interactivas que envolvam grandes dados, análise de dados ou inteligência artificial”, começou por dizer Glenn McCartney ao PONTO FINAL.

Na opinião do especialista, o conceito de cidades inteligentes é uma tendência global que Macau irá seguir em 2021. “Quando observamos os turistas das grandes capitais mundiais, todos utilizam telemóvel. Não é como há 30 anos, em que os turistas entravam simplesmente num museu sem qualquer interactividade. Talvez seja nesse sentido que o Governo faça referência quando diz que irá haver um aprofundamento da integração intersectorial de Turismo +”.

Para Glenn McCartney, esse poderá ser o caminho escolhido pela Direcção dos Serviços de Turismo para o futuro. “Tenho feito algumas pesquisas na área da inteligência artificial e dos grandes dados e a sua aplicabilidade num género de turismo experimental onde há uma co-criação da experiência turística. Creio que o sector segue essa tendência e a corresponder a uma nova procura dessas experiências. E isso será muito interessante para o turismo de Macau e para a economia local, pois o turismo é uma área vital para a economia de Macau e para a sua própria diversificação económica”.

Já em relação aos planos do Governo para o aperfeiçoamento da legislação relativa ao jogo e de intensificação da monitorização do sector do jogo através de meios tecnológicos, o especialista Lawrence Fong explicou ao PONTO FINAL que será expectável um aumento de tecnologia nos procedimentos de controlo da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos de Macau (DICJ). “Creio que vão dar prioridade à diminuição da dependência da indústria do jogo enquanto pilar económico de Macau”, começou por referir o especialista, acrescentando depois que “a utilização de tecnologia para monitorizar os procedimentos regulamentares impostos pelo DICJ é uma direcção pragmática pois irá ajudar a reduzir o custo da mão-de-obra. Acho que o Governo vai continuar a dar grande importância à questão da responsabilidade social das operadoras.”

No entender de Albano Martins, o aperfeiçoamento da legislação relativa ao jogo irá alterar pouco o actual modelo de concessão. “Poderá haver pequenas alterações nas formas como os casinos vão remunerar o Governo, mas não acredito que haja aumento da fiscalidade, porque já se paga muito. Acredito que haja melhorias na legislação em si, mas qualquer uma das seis operadoras vai-se manter. Poderá haver uma ou outra exigência, que seria inteligente da parte do Governo e da parte da China, como por exemplo meterem em cada uma das operadoras um parceiro chinês para controlar os fluxos que vêm da China para saber se há de facto negócios escuros por detrás dessas entradas de capitais nos casinos”, afirmou o economista.